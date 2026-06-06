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Šest dni boja za življenje: Mislil sem, da bom umrl tam zgoraj

Katmandu, 06. 06. 2026 06.00 pred 20 minutami 3 min branja 1

Avtor:
N.Š.
Šerpa

Ko je nepalski gorski vodnik Dawa Sherpa pred skoraj tednom dni izginil na pobočjih Mount Everesta, so bili številni prepričani, da je mrtev. Njegova družina v Katmanduju je že začela pogrebne obrede, reševalci pa so praktično izgubili upanje.

Nato se je zgodilo nekaj, kar izkušeni alpinisti opisujejo kot čudež. Sedeminpetdesetletnega šerpo so po šestih dneh boja za preživetje opazili delavci, ki na gori zbirajo odpadke. Bil je izčrpan, podhlajen in poškodovan, a živ.

"Nisem verjel, da bom preživel. Mislil sem, da bom umrl tam zgoraj," je po rešitvi povedal za BBC. 

Dawa Sherpa, med alpinisti znan tudi kot Hillary Dawa Sherpa, je bil nazadnje opažen med tretjim in četrtim višinskim taborom na približno 7500 metrih nadmorske višine. Britanski alpinist Chris Thrall, nekdanji vojak, ki je bil med zadnjimi ljudmi, ki so ga videli, je povedal, da je sedel na nahrbtniku in počival. "To ni bilo nič nenavadnega," je dejal.

Nekaj trenutkov pozneje je Thrall svojo pozornost usmeril na drugega člana odprave, poljskega alpinista brez kisika, ki je utrpel hude ozebline. Ko se je kasneje ozrl nazaj, Dawa ni bilo več. 

Šerpa je kasneje pojasnil, da mu je zmanjkalo kisika. "Ko mi je zmanjkalo kisika, nisem mogel več hoditi," je povedal. V ekstremnih razmerah nad 7000 metri je vsak korak napor. Dawa pa je ostal sam.

Prva dva dni ni jedel ničesar. "Začel sem žvečiti led. Zelo me je bolelo v zobeh, ampak sem ga moral žvečiti," je dejal. Kasneje je v žepu našel nekaj čokolad, ki so postale njegov edini vir energije.

Toda najhujše ga je šele čakalo. Med počasnim spuščanjem proti nižjim taborom je padel v ledeniško razpoko.

Po pripovedovanju ljudi, s katerimi je po rešitvi govoril, je bil v njej ujet približno dva dni in pol. Iz nje ni našel izhoda. 

Ko so minevale ure in dnevi, je vse bolj izgubljal upanje. Nato mu je nepričakovano pomagal plaz.

Snežna gmota je zasula del razpoke in ustvarila nekakšno stopnico, po kateri se je lahko povzpel navzgor.

"Stopil sem na sneg, se dvignil in pogledal navzgor. Takrat sem prvič pomislil, da bi lahko prišel ven," je povedal.

Ko se je izvlekel iz ledeniške pasti, je v bližini našel vrvi, ki so mu pomagale nadaljevati pot proti dolini.  Čeprav ga je na poti ogrožal še en plaz, se ni ustavil. "Prebil sem se skozi sneg in nadaljeval navzdol. Hodil sem vso noč."

Po skoraj tednu dni boja za preživetje se je približal baznemu taboru. Tam je prvič po šestih dneh zagledal druge ljudi. Šlo je za delavce, ki sodelujejo pri čiščenju Everesta. "Šli so pobirat odpadke. Srečal sem jih in odnesli so me v dolino," je dejal.

Družina je že začela pogrebne obrede

Novica o njegovem preživetju je šokirala tako alpinistično skupnost kot njegovo družino. Ker ga več dni ni bilo mogoče najti, so bili doma prepričani, da je umrl.

Njegova žena Damu Sherpa je za AFP povedala, da so že začeli izvajati tradicionalne pogrebne obrede.

"Mislili smo, da ga ni več. Potem sem videla fotografijo in ga prepoznala. Še vedno je imel na glavi kapo, ki sem mu jo spletla," je dejala. Tudi njegova hči Mendo Lamo Sherpa ni mogla verjeti novici. "Srečni smo," je povedala po obisku v bolnišnici.

Letošnja sezona na Everestu je sicer rekordna. Najvišji vrh sveta je osvojilo že več kot tisoč ljudi, kar je največ doslej. Toda gora ostaja izjemno nevarna. Samo letos je na Everestu umrlo pet ljudi. Od začetka uradnega beleženja vzponov v dvajsetih letih prejšnjega stoletja pa je na gori umrlo več kot 300 alpinistov.

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