Šest kilometrov ni pustil mimo reševalcev, zdaj mora plačati 13.500 evrov

Na nemški hitri cesti B17 na Bavarskem je vozilo urgentnega zdravnika z vključenimi modrimi lučmi in sireno hitelo na nujno intervencijo. Drugi vozniki so se umikali in omogočali prosto pot, 36-letnik pa je ravnal povsem drugače. Namesto da bi reševalcem omogočil prehitevanje, je ostal neposredno pred njihovim vozilom in izkoristil prostor, ki so ga drugi udeleženci v prometu ustvarjali za intervencijsko vozilo. Po ugotovitvah sodišča je moški to počel zavestno, saj si je želel zagotoviti hitrejšo vožnjo skozi promet.
Tako je pred reševalci vozil približno šest kilometrov. Ti so ga ves čas opozarjali z modrimi lučmi in sireno, naj se umakne, vendar njihovih opozoril ni upošteval. Zaradi njegovega ravnanja je vozilo urgentnega zdravnika do pacienta prispelo približno pet minut pozneje, kot bi sicer.
Sodišče: Ni šlo le za oviranje reševalcev
Primer je obravnavalo okrajno sodišče v Augsburgu, ki je ugotovilo, da voznik ni zgolj oviral nujne intervencije. Ker je med vožnjo tudi občutno prekoračil dovoljeno hitrost, je sodišče njegovo ravnanje opredelilo kot sodelovanje v prepovedani avtomobilski dirki.
Nemška zakonodaja namreč omogoča kazenski pregon tudi posameznega voznika, ki z neprimerno hitrostjo in nevarno vožnjo poskuša doseči največjo možno hitrost, ne da bi pri tem nujno tekmoval z drugim voznikom.
Sodišče je 36-letniku izreklo denarno kazen v višini 13.500 evrov in mu odvzelo vozniško dovoljenje. Za izdajo novega bo lahko zaprosil šele po dveh letih.
Pristojni pa opozarjajo na možne posledice nespametnega ravnanja. Pri nujnih medicinskih intervencijah lahko že nekajminutna zamuda pomembno vpliva na možnosti uspešnega zdravljenja, zlasti pri srčnem zastoju, možganski kapi ali hudih poškodbah. V obravnavanem primeru ni znano, zaradi kakšnega nujnega zdravstvenega stanja so bili reševalci na poti in ali je petminutna zamuda vplivala na zdravstveno stanje pacienta.
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