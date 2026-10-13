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Šest kilometrov ni pustil mimo reševalcev, zdaj mora plačati 13.500 evrov

Berlin, 13. 10. 2026 07.21 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
N.Š.
Vožnja avtomobila

Nemško sodišče je 36-letnega voznika, ki je več kilometrov oviral vozilo urgentnega zdravnika na nujni vožnji, kaznovalo s 13.500 evri globe. Moški se kljub modrim lučem in sireni ni umaknil, temveč je vožnjo reševalcev izkoristil za hitrejše prebijanje skozi promet. Zaradi njegovega ravnanja so reševalci do pacienta prispeli približno pet minut pozneje. Sodišče mu je odvzelo tudi vozniško dovoljenje, za novo pa bo lahko zaprosil šele čez dve leti.

Na nemški hitri cesti B17 na Bavarskem je vozilo urgentnega zdravnika z vključenimi modrimi lučmi in sireno hitelo na nujno intervencijo. Drugi vozniki so se umikali in omogočali prosto pot, 36-letnik pa je ravnal povsem drugače. Namesto da bi reševalcem omogočil prehitevanje, je ostal neposredno pred njihovim vozilom in izkoristil prostor, ki so ga drugi udeleženci v prometu ustvarjali za intervencijsko vozilo. Po ugotovitvah sodišča je moški to počel zavestno, saj si je želel zagotoviti hitrejšo vožnjo skozi promet.

Tako je pred reševalci vozil približno šest kilometrov. Ti so ga ves čas opozarjali z modrimi lučmi in sireno, naj se umakne, vendar njihovih opozoril ni upošteval. Zaradi njegovega ravnanja je vozilo urgentnega zdravnika do pacienta prispelo približno pet minut pozneje, kot bi sicer.

Nemška policija
Nemška policija
FOTO: Shutterstock

Sodišče: Ni šlo le za oviranje reševalcev

Primer je obravnavalo okrajno sodišče v Augsburgu, ki je ugotovilo, da voznik ni zgolj oviral nujne intervencije. Ker je med vožnjo tudi občutno prekoračil dovoljeno hitrost, je sodišče njegovo ravnanje opredelilo kot sodelovanje v prepovedani avtomobilski dirki.

Nemška zakonodaja namreč omogoča kazenski pregon tudi posameznega voznika, ki z neprimerno hitrostjo in nevarno vožnjo poskuša doseči največjo možno hitrost, ne da bi pri tem nujno tekmoval z drugim voznikom.

Sodišče je 36-letniku izreklo denarno kazen v višini 13.500 evrov in mu odvzelo vozniško dovoljenje. Za izdajo novega bo lahko zaprosil šele po dveh letih.

Pristojni pa opozarjajo na možne posledice nespametnega ravnanja. Pri nujnih medicinskih intervencijah lahko že nekajminutna zamuda pomembno vpliva na možnosti uspešnega zdravljenja, zlasti pri srčnem zastoju, možganski kapi ali hudih poškodbah. V obravnavanem primeru ni znano, zaradi kakšnega nujnega zdravstvenega stanja so bili reševalci na poti in ali je petminutna zamuda vplivala na zdravstveno stanje pacienta.

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KOMENTARJI8

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čevapgpt
13. 10. 2026 08.25
pri nas pa policaji izrabljajo modro luč za wc pavze
Odgovori
0 0
Deathstar
13. 10. 2026 08.24
Kaj je pa z našmu voznikom, ki se ni umaknil? Mislim, kolesarjem?
Odgovori
0 0
magnusen
13. 10. 2026 08.21
Vse lepo in prav, hud prekršek in pravična kazen. Ampak; 6 km je vozil pred reševalci, zaradi česar so prišli 5 min prepozno, s tem, da je občutno prekoračil dovoljeno hitrost! Totalno skregano z logiko...
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+2
2 0
First Last
13. 10. 2026 08.16
3 obicajne nemške place, pri nas pa celoletna 🤣
Odgovori
+1
3 2
jablan
13. 10. 2026 08.17
Odvisno kolk jo imaš
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+1
1 0
PIKAPOLONICA1994
13. 10. 2026 08.13
Kaj človeka pripelje do takega ravnanja...verjetno kakšen psihopat.
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+5
5 0
Smrt fašizmu svoboda narodu
13. 10. 2026 08.04
Pravilo. Še premajhna kazen
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+10
11 1
jablan
13. 10. 2026 08.00
Bravo tako se dela, kazen da se zamisli ne pa kot pri nas
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+10
10 0
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