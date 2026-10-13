Šest kilometrov ni pustil mimo reševalcev, zdaj mora plačati 13.500 evrov

Na nemški hitri cesti B17 na Bavarskem je vozilo urgentnega zdravnika z vključenimi modrimi lučmi in sireno hitelo na nujno intervencijo. Drugi vozniki so se umikali in omogočali prosto pot, 36-letnik pa je ravnal povsem drugače. Namesto da bi reševalcem omogočil prehitevanje, je ostal neposredno pred njihovim vozilom in izkoristil prostor, ki so ga drugi udeleženci v prometu ustvarjali za intervencijsko vozilo. Po ugotovitvah sodišča je moški to počel zavestno, saj si je želel zagotoviti hitrejšo vožnjo skozi promet.

Tako je pred reševalci vozil približno šest kilometrov. Ti so ga ves čas opozarjali z modrimi lučmi in sireno, naj se umakne, vendar njihovih opozoril ni upošteval. Zaradi njegovega ravnanja je vozilo urgentnega zdravnika do pacienta prispelo približno pet minut pozneje, kot bi sicer.