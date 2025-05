Pol leta pozneje sindikati in študenti združili moči: 'Ne pozabljamo'

Sindikalisti bodo predstavili zahteve za spremembo delovne zakonodaje. Spremembe zakonov o delu in stavkah zahtevajo tudi študenti, ki so po poročanju Bete opozorili, da sedanji zakoni ščitijo oblast. " Borimo se za pravico do življenja brez strahu. Za delavce, za študente, za vse nas ," so sporočili.

Na današnjem protestnem shodu, ki poteka pred poslopjem srbske vlade, poleg študentov sodelujejo tudi člani petih največjih srbskih sindikatov, ki so prišli iz Beograda, Novega Sada, Niša, Kragujevca in drugih mest, poroča srbska tiskovna agencija Beta.

"Ne pozabljamo žrtev padca nadstreška v Novem Sadu. Ta dogodek, ki je posledica brezbrižnosti, neodgovornosti in institucionalnega zanemarjanja, je zahteval življenja ter pustil družine in skupnost v bolečini in z vprašanji, na katera še vedno ni odgovorov ," so sporočili.

Prebivalci Novega Sada so se danes v množičnem številu zbrali pred železniško postajo, kjer se je zrušil nadstrešek, ter polagali cvetje in prižigali sveče, napovedana pa je tudi večurna blokada enega od mostov v Novem Sadu, poroča portal N1 Srbija.

Spomnimo

V zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu je 1. novembra lani umrlo 14 ljudi, trije so bili huje ranjeni. Dva izmed treh huje poškodovanih sta kasneje umrla, en pa je še vedno v bolnišnici.

Nesreča je privedla do odstopa premierja Miloša Vučevića in padca vlade. Državno tožilstvo je zaradi nesreče doslej vložilo obtožnice proti 16 osumljencem, med katerimi je tudi nekdanji minister za gradbeništvo, promet in infrastrukturo Goran Vesić. Svojo preiskavo je sprožilo tudi Evropsko javno tožilstvo (EPPO) zaradi morebitne zlorabe sredstev EU, povezanih z obnovo železniške proge in postaje.

Celotno Srbijo so po nesreči zajeli množični študentski protesti, ki so prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava. Študenti, ki zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve nesreče, so medtem postavili več drugih zahtev, izvajajo pa tudi različne protestne akcije.

Minulo soboto so na družbenem omrežju Instagram ob napovedi prvomajskega protesta zapisali, da njihov boj vstopa v novo fazo. Napovedali so, da se po protestu ne bodo več omejevali zgolj na zasedbe fakultet, temveč bodo storili "korak proti radikalizaciji, ki bo omogočila nove oblike pritiska", pri čemer niso navedli podrobnosti.