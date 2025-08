Šest mesecev predsedovanja: Trumpu podpora upada

Amerika je bila pred letom dni mrtva, zdaj pa je najbolj vroča in najbolj spoštovana država na svetu. Tako je prvih šest mesecev svojega drugega mandata ocenil predsednik Donald Trump. A sodeč po najnovejših anketah javnega mnenja, se večina Američanov s predsednikom ne strinja, podpora mu namreč upada. Samo še dobrih 40 odstotkov vprašanih je zadovoljnih s Trumpovim delom, predsednik izgublja podporo zaradi uvajanja carin, izjemno ostre politike do priseljencev, mnogi pa se bojijo tudi izgube socialnih pravic in zdravstvenega zavarovanja.