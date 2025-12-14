Šest mirovnikov ZN ubitih v napadu z dronom v Sudanu

V Sudanu je napad z brezpilotnim letalnikom zadel logistično oporišče mirovne misije Združenih narodov, pri čemer je bilo ubitih šest mirovnikov, je sporočil generalni sekretar ZN António Guterres. Napad se je zgodil v soboto v mestu Kadugli v osrednji regiji Kordofan.

V napadu je bilo po poročanju The Guardian ranjenih še osem mirovnikov. Vse žrtve so državljani Bangladeša, ki so služili v Začasnih varnostnih silah ZN za Abyei (Unisfa). António Guterres je napad označil za "neupravičen" in opozoril, da lahko napadi na mirovnike ZN po mednarodnem pravu pomenijo vojni zločin. Ob tem je pozval k odgovornosti storilcev. Sudanska vojska je za napad obtožila paravojaško skupino Hitre podporne sile (RSF), s katero je že več kot dve leti v krvavem konfliktu za nadzor nad državo. RSF se na obtožbe ni odzvala.

António Guterres FOTO: AP icon-expand

Regija Abyei, bogata z nafto, je sporno območje med Sudanom in Južnim Sudanom, kjer je misija ZN nameščena od leta 2011, ko je Južni Sudan razglasil neodvisnost. Guterres je ob napadu znova pozval k takojšnji prekinitvi ognja v Sudanu in začetku celovitega, vključujočega ter sudansko vodenega političnega procesa za rešitev konflikta. Sudan je aprila 2023 zdrsnil v kaos po izbruhu spopadov med vojsko in RSF v prestolnici Kartum in drugod po državi. Vojna je zahtevala več kot 40.000 življenj, organizacije za človekove pravice pa opozarjajo, da je dejansko število žrtev še bistveno višje.

Razmere v Sudanu FOTO: Profimedia icon-expand