Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Šest mirovnikov ZN ubitih v napadu z dronom v Sudanu

Kadugli, 14. 12. 2025 16.05 | Posodobljeno pred 6 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
1

V Sudanu je napad z brezpilotnim letalnikom zadel logistično oporišče mirovne misije Združenih narodov, pri čemer je bilo ubitih šest mirovnikov, je sporočil generalni sekretar ZN António Guterres. Napad se je zgodil v soboto v mestu Kadugli v osrednji regiji Kordofan.

V napadu je bilo po poročanju The Guardian ranjenih še osem mirovnikov. Vse žrtve so državljani Bangladeša, ki so služili v Začasnih varnostnih silah ZN za Abyei (Unisfa). António Guterres je napad označil za "neupravičen" in opozoril, da lahko napadi na mirovnike ZN po mednarodnem pravu pomenijo vojni zločin. Ob tem je pozval k odgovornosti storilcev.

Sudanska vojska je za napad obtožila paravojaško skupino Hitre podporne sile (RSF), s katero je že več kot dve leti v krvavem konfliktu za nadzor nad državo. RSF se na obtožbe ni odzvala.

António Guterres
António Guterres FOTO: AP

Regija Abyei, bogata z nafto, je sporno območje med Sudanom in Južnim Sudanom, kjer je misija ZN nameščena od leta 2011, ko je Južni Sudan razglasil neodvisnost.

Guterres je ob napadu znova pozval k takojšnji prekinitvi ognja v Sudanu in začetku celovitega, vključujočega ter sudansko vodenega političnega procesa za rešitev konflikta.

Sudan je aprila 2023 zdrsnil v kaos po izbruhu spopadov med vojsko in RSF v prestolnici Kartum in drugod po državi. Vojna je zahtevala več kot 40.000 življenj, organizacije za človekove pravice pa opozarjajo, da je dejansko število žrtev še bistveno višje.

Razmere v Sudanu
Razmere v Sudanu FOTO: Profimedia

Spopadi so se v zadnjem času zaostrili v Kordofanu, zlasti po tem, ko je RSF zavzela El Fašer, zadnjo vojaško utrdbo v zahodnem Darfurju, piše The Guardian.

Vojna je povzročila eno najhujših humanitarnih kriz na svetu in v nekaterih delih države privedla do lakote. Konflikt spremljajo hude kršitve človekovih pravic, vključno z množičnimi posilstvi in etnično motiviranimi poboji, ki jih ZN in nevladne organizacije označujejo kot vojne zločine in zločine proti človečnosti.

Sudan ZN mirovniki dron
Naslednji članek

Pijana moška podrla zapornico in v avtu zaspala na smučišču

SORODNI ČLANKI

V napadu z droni na vrtec in bolnišnico v Sudanu več deset mrtvih

Zemeljski plaz v Sudanu izbrisal celotno vas, preživel le en človek

Vojaško transportno letalo strmoglavilo na stanovanjsko četrt

V napadu brezpilotnika na bolnišnico v Dafurju ubitih najmanj 30 ljudi

ZDA sudansko RSF obtožile genocida in uvedle sankcije proti njihovemu vodji

Če želijo nahraniti otroke, morajo prodajati svoje telo

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
konc
14. 12. 2025 16.06
+1
Še ne dokaz, da ni dobro riniti nekam, kamor ne spadaš!
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385