Šest mirovnikov ZN ubitih v napadu z dronom v Sudanu

V napadu je bilo po poročanju The Guardian ranjenih še osem mirovnikov. Vse žrtve so državljani Bangladeša, ki so služili v Začasnih varnostnih silah ZN za Abyei (Unisfa). António Guterres je napad označil za "neupravičen" in opozoril, da lahko napadi na mirovnike ZN po mednarodnem pravu pomenijo vojni zločin. Ob tem je pozval k odgovornosti storilcev.
Sudanska vojska je za napad obtožila paravojaško skupino Hitre podporne sile (RSF), s katero je že več kot dve leti v krvavem konfliktu za nadzor nad državo. RSF se na obtožbe ni odzvala.
Regija Abyei, bogata z nafto, je sporno območje med Sudanom in Južnim Sudanom, kjer je misija ZN nameščena od leta 2011, ko je Južni Sudan razglasil neodvisnost.
Guterres je ob napadu znova pozval k takojšnji prekinitvi ognja v Sudanu in začetku celovitega, vključujočega ter sudansko vodenega političnega procesa za rešitev konflikta.
Sudan je aprila 2023 zdrsnil v kaos po izbruhu spopadov med vojsko in RSF v prestolnici Kartum in drugod po državi. Vojna je zahtevala več kot 40.000 življenj, organizacije za človekove pravice pa opozarjajo, da je dejansko število žrtev še bistveno višje.
Spopadi so se v zadnjem času zaostrili v Kordofanu, zlasti po tem, ko je RSF zavzela El Fašer, zadnjo vojaško utrdbo v zahodnem Darfurju, piše The Guardian.
Vojna je povzročila eno najhujših humanitarnih kriz na svetu in v nekaterih delih države privedla do lakote. Konflikt spremljajo hude kršitve človekovih pravic, vključno z množičnimi posilstvi in etnično motiviranimi poboji, ki jih ZN in nevladne organizacije označujejo kot vojne zločine in zločine proti človečnosti.
