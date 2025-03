Šesta noč turškega 'boja za demokracijo': s solzivcem nad protestnike

OGLAS

Po tem, ko so v sredo turške oblasti aretirale istanbulskega župana Ekrema Imamogluja, ki so mu odvzeli diplomo in ga obtožili članstva v kriminalni združbi, so bile turške ulice že šesto noč priča protestom. Po ocenah opozicijske Republikanske ljudske stranke CHP se je največ protestnikov, ki se po besedah nekaterih izmed njih "bojujejo za demokracijo", zbralo v petek v Istanbulu, ko je protestiralo več kot 300.000 ljudi. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je obtožil opozicijske stranke, da so izzvale nasilno gibanje, opozicija pa je po poročanju BBC konec demonstracij v Istanbulu napovedala za danes; a brez da bi povedala, kaj sledi. Protesti bi se še vedno lahko nadaljevali v drugih mestih. Po doslej znanih podatkih je od začetka protestov aretiranih 1133 ljudi.

Imamoglu je dejal, da so bile obtožbe proti njemu politično motivirane, kar je Erdogan zanikal. Vodja CHP Özgür Özel je včeraj zvečer nagovoril protestnike in jih spodbudil h "kljubovanju fašizmu". Dejal je, da bo danes obiskal Imamogluja v zaporu in se s stranko CHP zavzel za njegovo izpustitev ter prenos njegovega sojenja v živo na državni postaji TRT.

Trn v Erdoganovi peti ali Ekrem Imamoglu Imamoglu se je Republikanski ljudski stranki pridružil leta 2008, od leta 2014 do 2019 je bil župan istanbulskega okrožja Beylikdüzü, leta 2019 pa postal župan največjega turškega mesta. Kot navaja Al Jazeera, je zmagal kljub razveljavitvi prvih rezultatov volitev, a je bil leta 2022 zaradi žalitve volilnega sveta obsojen na prepoved delovanja v politiki ter dve leti in sedem mesecev zapora. Ker se je pritožil, je prepoved še neodločena.

