Sestala se bosta Biden in Putin, Ženeva med zasedanjem poostrila nadzor

Voditelja dveh svetovnih velesil – ameriški predsednik Joe Biden in ruski Vladimir Putin – se bosta sestala v Ženevi. Vprašanja vključujejo nadzor nad orožjem, sankcije in obtožbe Rusije za kibernetske napade ter vmešavanja v ameriške volitve. Pomembna tema naj bi bili tudi ruski odnosi do Ukrajine. Putin sicer po tem, ko ga je Biden označil za vrednega nasprotnika, upa, da bodo lahko našli nekaj skupnih točk. Ker gre za izjemno pomemben dogodek, se Ženeva že več dni pripravlja tudi na zagotavljanje varnosti med vrhom.

Ruski voditelj Vladimir Putin se bo danes sestal z že petim ameriškim predsednikom, odkar je leta 1999 prevzel svoj predsedniški stolček. Z Joeom Bidnom se bosta sestala v švicarski Ženevi, vendar pa tokratnje srečanje predsednikov vzbuja zaskrbljenost. Biden je ruskega voditelja v preteklosti namreč že oklical za morilca ter mu dejal, da nima duše. Vendar pa so tuji mediji v ponedeljek poročali tudi, da je Putina zdaj označil kot bistrega in žilavega ter za vrednega nasprotnika. "Združene države želijo poudariti nekakšno pozitivno agendo. Tega že dolgo nismo videli," je povedala Tatiana Stanovaya, ustanoviteljica podjetja za politične analize R.Politik. "Vrh ima velik pomen."

icon-expand Joe Biden FOTO: AP

Sicer so pričakovanja, da bi vrh v Ženevi korenito preoblikoval odnos med Rusijo in ZDA, majhna. Vendar pa ruski uradniki in analitiki pravijo, da bi lahko pogovori odprli vrata širšim pogajanjem o nadzoru orožja in kibernetski varnosti. Ena izmed pomembnejših tem na pogovorih naj bi bila tudi Ukrajina. Biden je pripravljen na pogovore o zaščiti demokracije in človekovih pravic ter na širše sodelovanje s Putinom, kljub zaskrbljenosti glede ravnanja z zapornim opozicijskim voditeljem Aleksejem Navalnem in drugimi disidenti, poročajo tuji mediji.

Tuji mediji napovedujejo, da bo pogovorom morda sledil konec diplomatskega vojskovanja, izmenjave veleposlanikov in popolne ali vsaj delne ponovne vzpostavitve običajnega konzularnega osebja. Razglasili naj bi tudi začetek večletnega dialoga o strateški stabilnosti, pravi nekdanji ruski diplomat Vladimir Frolov, to pa se lahko razširi tudi na vprašanja regionalne varnosti v Afganistanu, Severni Koreji, Libiji in Siriji. Kremelj je danes potrdil, da bo pri predsedniških pogovorih sodeloval tudi njihov predsednik Dmitrij Kozak. Ukrajinski politični strokovnjak Vladimir Fesenko sicer opozarja, pred prevelikim optimizmom. Pravi namreč, da se bodo pogajanja verjetno začela in končala z dogovorom o obnovitvi odprte telefonske linije za deeskalacijo. Toda nekdanji diplomat Frolov je dejal še, da bi lahko šli tudi dlje, a da je malo verjetno, da bo vsebina pogovora kdaj javno objavljena, poroča The Independent.

icon-expand Vladimir Putin FOTO: AP

Kritiki sicer opozarjajo tudi na to, da je bila javna naznanitev poogovorov med Putinom in Bidnom v aprilu, ko so se ruske čete množično zbirale na meji z Ukrajino, videti kot odobritev. Putin je sicer pred današnjim zasedanjem dejal, da pričakuje, "da sedanji predsednik ne bo tako impulziven". "Upam, da bomo lahko spoštovali določena pravila interakcije ter da se bomo lahko dogovorili o stvareh in našli nekaj skupnih točk." Na ulicah policijske patrulje, zaprte številne ceste Priprave na sestanek potekajo že nekaj tednov. Predsednika naj bi se ob 13. uri po lokalnem času sestala v vili iz 18. stoletja s pogledom na Ženevsko jezero. Nato bosta skupini sedeli na peturnih pogovorih: najprej z majhnimi delegacijami, sestavljenimi iz predsednikov in zunanjih ministrov, nato pa še v razširjeni obliki, kasneje pa bo sledil še pogovor ena na ena, na katerem bodo prisotni le prevajalci.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Težko pričakovani vrh, bo nekaj dni pred razglasitvijo sankcij Moskvi in pred izgonom diplomatov zaradi ruskega vdora v ameriške zvezne agencije, "tarče disidentov in novinarjev". Prav tako bo na udaru tudi varnost te regije. Švicarski sedemčlanski izvršni organ Zvezni svet je v petek odobril začasne varnostne ukrepe, ki vključujejo napotitev do 1000 vojakov in nadzor zračnega prostora s strani švicarskega letalstva na sredeškem vrhu. Vilo, v kateri bo potekalo srečanje, so obdali z bodečo žico, lokalni zračni prostor bo za tri dni omejen. "Švica je dolžna zagotoviti zaščito oseb, ki po mednarodnem pravu uživajo posebno zaščito," so sporočili z zveznega ministrstva za obrambo. Obrambno ministrstvo je v izjavi navedlo, da omejitev zračnega prostora ne bo vplivala na komercialne lete na letališče in z njega. Polkovnica Monica Bonfanti, poveljnica ženevske policijske uprave, je med tiskovno konferenco pred prizoriščem vrha dejala, da bo iz drugih švicarskih regij poklicanih 900 dodatnih policistov, kar bo policijski kontingent v mestu povečalo na približno 2000, poroča ABC News. Stephane Theimer, podpredsednik Zveznega urada za policijo in vodja Zvezne varnostne službe, je dejal, da urad ni prejel nobenih znakov o grožnjah. Vendar pa je ob tem opozoril tudi, da "teroristična grožnja v Švici in Evropi ostaja visoka". Navedel je tudi druge grožnje ekstremističnih nasilnih krogov. Pripadniki policije in žandarmerije že patruljirajo po ulicah, številne ceste so blokirane, prav tako pa je za javnost zaprt tudi parka La Grange in Ženevsko jezero. "Ko imaš takšno srečanje, so takšne zapore sicer neprijetne, vendar pa se mi zdijo potrebne. Nekaj dni ne bom prišel v Ženevo," je za tuje medije povedal prebivalec iz Nice. Poudaril je tudi, da lahko takšno srečanje mestu prinese tudi številne koristi.