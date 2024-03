Šesti dan iskanja še vedno brez sledi za malčico

Policisti so včeraj Dankino mamo odpeljali na kraj, kjer so deklico videli nazadnje. Kot so pojasnili, so želeli rekonstruirati potek dogodkov, poroča Telegraf. Srbski mediji so objavili posnetke iskanja z dronom. Tožilci so včeraj odredili podroben pregled materinega mobilnega telefona. Srbski mediji sicer pišejo, da naj bi pred izginotjem malčice izbrisala nekatera sporočila in klice.