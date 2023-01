Šesti krog glasovanja v dveh dneh, McCarthy pa še kar brez večine

To so precej slabe razmere za McCarthyjevo politično prihodnost, saj se republikanski zavezniki začenjajo bati, da vodja republikanske stranke v predstavniškem domu morda ne bo mogel izpeljati svojega naskoka na mesto govornika, če bo boj za to pozicijo trajal dlje časa.

Ker republikanci niso videli hitrega izhoda iz politične zagate, so v sredo pozno zvečer nenadoma izglasovali prekinitev, saj so obupano iskali rešitev za nastali kaos. Vrnili so se zvečer in predlagali, da se zasedanje prekine, ker niso želeli dopustiti še enega poraza McCarthyja. Tudi to jim je skoraj spodletelo, saj je bilo glasovanje za prekinitev zasedanja in njegovo nadaljevanje danes opoldne po krajevnem času izjemno tesno z 216 proti 214.

Pomagala ni niti javna podpora Donalda Trumpa, ki je republikance v sredo pozval, naj vzamejo zmago z vmesnih volitev novembra lani in izvolijo McCarthyja. Brez predsednika predstavniški dom ne more opravljati nobenega drugega dela.