Šestletnega Ariana še vedno iščejo, skušajo ga privabiti s pomočjo balonov

Avtistični deček, ki še ne govori, se je šele pred kratkim začel sam igrati na vrtu, kjer sta zanj postavljena trampolin in nogometni gol, običajno pa se je tudi sam vrnil v hišo po koncu igre. Tako sta njegova starša sklepala tudi tistega usodnega dne, ko se deček, po imenu Arian, ni vrnil v hišo.

Ko sta opazila, da Ariana pred hišo več ni, sta poklicala gasilce in policijo, ki je kasneje potrdila, da je iskanje dečka "težavno" ker deček ne govori in se ne odziva. "Arian se komaj izraža. Iščemo torej dečka, ki ne bo vzpostavil stika z nami, tudi če smo v njegovi bližini," je za nemški tabloid Bild povedal vodja policije. Potrdili so tudi, da je Arian sam, saj so ga nadzorne kamere v soseski kako se sprehaja po ulicah.

No in ker se Arian ne odziva na klice, je policija, v upanju, da bo prišel do njih, začela uporabljati pisane balone, v različnih oblikah in z različnimi motivi ter sladkarije.