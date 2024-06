Šestletnega avtističnega dečka našli mrtvega

Avtistični deček je izginil medtem ko se je igral na vrtu v majhnem kraju Elm blizu Bremervoerdeja na severu zvezne dežele Spodnja Saška. Običajno se je tudi sam vrnil v hišo po koncu igre, a tistega usodnega dne se to ni zgodilo. Stekla je iskalna akcija, ki je bila precej težavna, saj deček ne govori in se ne odziva. Nadzorne kamere v soseski so ga posnele v času, ko je zapustil svoj dom in sam odšel proti bližnjemu gozdu.

Iskanju se je priključila tudi nemška vojska in poslala eno od svojih bojnih letal Tornado, ki je območje pregledalo s termovizijsko kamero. Iskali so ga tudi z droni, helikopterji, čolni in potapljači. Uporabili so tudi nekatere posebne metode, da bi pritegnili dečkovo pozornost. V upanju, da bo prišel do njih, je policija uporabila pisane balone, v različnih oblikah in z različnimi motivi, sladkarije ter svetlobne žaromete.