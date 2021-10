Šestletni deček po več kot treh letih kemoterapije premagal levkemijo

Danes šestletni deček Beckett Burge je bil leta 2018 diagnosticiran z akutno limfoblastno levkemijo. 23. aprila tistega leta je Beckett dobil visoko vročino, kar so zdravniki najprej pripisali ušesni okužbi, zato so mu predpisali antibiotike. A ker je vročina še naprej naraščala, so njegovi starši dan kasneje znova poklicali reševalce. Preiskave pa so pokazale veliko težjo diagnozo.

A deček je zdaj uspešno premagal raka in končal kemoterapijo, 12. avgusta pa se je že odpravil tudi v šolo. "Začenja 1. razred, stopil je naravnost v razred, sedel, pozdravil vse prijatelje, me poljubil in rekel: 'Adijo, mama, rad te imam,'" je na spletu zapisala Kaitlin. Kasneje je sicer zbolel tudi za covidom-19, a je tudi to bolezen uspešno premagal in se 15. septembra vrnil v šolske klopi.

Beckett je kemoterapijo zaključil po treh letih in pol, kar dvakrat se je moral znova naučiti hoditi, prav tako je zaradi zdravljenja dvakrat izgubil lase.