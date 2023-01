Šestletnik učiteljico ustrelil z mamino pištolo

Na tiskovni konferenci v ponedeljek je policija v Virginiji razkrila več podrobnosti glede petkovega streljanja v eni izmed ameriških šol. Šestletni učenec je namreč v šolske prostore prinesel pištolo in hudo ranil 25-letno učiteljico Abby Zwerner . Kot so dejali policisti, je šestletnik strelno orožje v učilnico prinesel v nahrbtniku, pripada pa njegovi mami, ki ima za pištolo licenco, piše BBC .

Dejali so, da je učiteljico ustrelil namerno. 25-letnica je svoje učence, preden je bila ustreljena, pospremila na varno. "Ona je heroj," je dejal načelnik policije Steve Drew in dodal, da tudi v bolnišnici sprašuje po stanju svojih učencev. Učenka Novah Jones , ki je bila v času incidenta v drugi učilnici, je dejala, da so se s sošolci zelo prestrašili. "Bila sem zelo prestrašena," je opisala občutke ob tem, ko so jih zaradi varnosti zaklenili v učilnico. "Nismo vedeli, kaj naj naredimo, zato smo se skrili pod mizo," je povedala.

Eden izmed staršev, čigar otrok je bil takrat v učilnici, je dejal, da so bila dejanja Zwernerjeve nesebična. "Ko jo je zadela krogla, je še vedno kričala na svoje otroke, naj zbežijo." Krogla je prestrelila njeno ramo in zgornji del prsnega koša. Šestletnega strelca so zadržali. Policija ni želela povedati, kaj bi lahko bil motiv za incident, so pa razkrili, da se je incident zgodil po prepiru v učilnici prvega razreda.

Je pa šok v skupnosti zelo velik predvsem zaradi starosti otroka, ki je posegel po orožju. "Nimamo vseh odgovorov o tem, kako je šestletnik lahko rokoval s strelnim orožjem ali kako je šestletnik lahko dostopal do strelnega orožja," je dejal Jones, ki meni, da gre za mračen dan. Uradniki so povedali, da je imela šola, ki ima približno 550 učencev, naprave za odkrivanje kovin, da pa so učence preverjali naključno in niso pregledali vsakega otroka. Policija z raziskavo incidenta nadaljuje.