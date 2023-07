Šestletnika v Paklenici ugriznil modras, strup prišel že do podpazduhe

Sprva so mislili, da kača ni bila strupena. Ker je sin krvavel na mestu ugriza, so nameravali poiskati prvo pomoč pri vhodu v park, niso pa razmišljali, da bi lahko bil ugriz za dečka tudi usoden. A, ker se je deček počutil slabo, ga je oče odnesel do najbližje enote prve pomoči, kjer so dečka pregledali, pogledali pa so tudi fotografijo kače, ki jo je naredila dečkova mama, zato so takoj poklicali reševalce, saj jim je bilo jasno, da so dečku štete ure, če ne celo minute. Namreč, dečku se je strup širil po roki navzgor in je, po pričevanju očeta, prišel že do podpazduhe. "Povedali so nam, da, če pride strup do srca, da lahko Thibaut umre in da je bilo dobro, da sem sina prinesel do prve pomoči, saj bi hoja še pospešila premikanje strupa," pravi oče.

Dečka so reševalci oskrbeli in odpeljali v splitsko bolnišnico, kjer so mu vbrizgali protistrup, a je deček še vedno na intenzivni negi. Kot so za hrvaške medije dejali v bolnišnici, se redko soočajo z ugrizom modrasa pri tako mladih osebah, zato je bilo zelo zahtevno določiti pravo količino protistrupa.

Modras je najbolj strupena evropska kača, ki je razširjena tudi pri nas. Vse kače se praviloma izogibajo človeku, največ ugrizov pa se zgodi ob nepazljivosti, ko človek nevede prime za kačo ali stopi nanjo, ko se le-ta ne uspe pravočasno umakniti.