Šestletniki s skicami nepazljive voznice priskočili na pomoč policistom

Luisa, Romy, Celina in Luis so si prislužili posebno pohvalo nemške policije. Na poti v šolo so opazili nepazljivo voznico, ki je poškodovala cestni stebriček, nato pa odpeljala naprej. Policiji so priskočili na pomoč s skicami voznice, lokalni prebivalci pa so nad njihovim dejanjem navdušeni.

Šestletniki - Luisa, Romy, Celina in Luis - so se v sredo zjutraj skupaj odpravili v šolo. Ko so ob prehodu za pešce čakali na zeleno luč, je mimo pripeljala voznica s črnim avtomobilom, ki je zaradi nepazljivosti zadela cestni stebriček in ga poškodovala. Voznica se ni zmenila za povzročeno škodo in je odpeljala naprej, je na Facebooku zapisala policija iz nemškega mesta Hamm blizu Dortmunda. icon-expand Skica deklice Celine. FOTO: POLIZEI HAMM Ko so šestletniki prispeli v šolo, so učiteljici povedali, kaj se je zgodilo. Ta jih je nagovorila, naj osumljenko skicirajo, nato pa je risbice predala policistom. Ti so dve risbici na Facebooku delili s svojimi sledilci in pohvalili 'mlade detektive'. "Odlično opravljeno delo, otroci," je zapisal eden od sledilcev. Večina jih je menila, da bodo risbice za policiste uporabnejše od posnetkov videonadzornih kamer. icon-expand Risbica dečka Luisa. FOTO: POLIZEI HAMM "Odličen odziv otrok. Niso pogledali stran, ampak so ukrepali. Mnogi odrasli bi se lahko od njih marsikaj naučili," pa je zapisal lokalni prebivalec Michael Schulte. Lokalna policija se je medtem že lotila preiskave, iskanje nepazljive voznice pa je v polnem teku. icon-expand