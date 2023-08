Sestra Lucy Letby je kriva: umorila sedem dojenčkov, ubiti jih je skušala več

Medicinsko sestro Lucy Letby so po dolgem sojenju spoznali za krivo umora sedmih novorojenčkov ter poskusa umora še šestih drugih. S tem je 33-letnica postala najhujša serijska morilka otrok v sodobni britanski zgodovini. Letbyjeva je v žile svojih malih žrtev vbrizgala zrak, jih prekomerno hranila z mlekom in jih zastrupljala z inzulinom. "Hladnokrvno in preračunljivo" morilko bodo pravnomočno obsodili v ponedeljek, takrat pa naj bi za svoje zločine prejela dosmrtno zaporno kazen.

33-letna medicinska sestra Lucy Letby je za svoje žrtve izbirala nemočne dojenčke v bolnišnici Countess of Chester v severozahodni Angliji. Med slednjimi sta tudi dva od treh sorojencev – trojčkov –, ki sta umrla v le 24-urnem razmaku. Še enemu novorojenčku, ki je bil lažji od kilograma, je Letbyjeva v trebušček vbrizgala zrak, ostale žrtve pa je tudi prekomerno hranila z mlekom ter jim v žile vbrizgavala zrak. Po štirih poskusih umora je umrla tudi deklica, ki je bila rojena 10 tednov prezgodaj, poroča Guardian. Sojenje morilski medicinski sestri je bilo eno najdaljših v zadnjem času. Razsodba je bila po koncu zaslišanj podana po več kot 100-urni razpravi porote, ki je potekala v 20 dneh. A naposled je sodišče v Manchestru Letbyjevo spoznalo za krivo umora sedmih novorojenčkov in poskusa umora še šestih drugih.

icon-expand Aretacija morilke Lucy Letby FOTO: Profimedia

Po sojenju pa so po besedah policijskega uradnika starši žrtev dejali, da je bilo pravici sicer zadoščeno, a da nobena sodba ne bo "omilila skrajne bolečine, jeze in stiske, ki smo jo morali izkusiti". A po besedah Janet Moore iz cheshirske policije nekatere družine niso prejele želenega zaključka: "Smo skupek zlomljenih src, uničeni, jezni in otopeli. Morda ne bomo nikoli zares izvedeli, zakaj se je to zgodilo." Letbyjeva je medtem zavrnila vrnitev na sodišče ob razglasitvi odločitve sodišča. Morilka je sicer tekom sojenja neprestano zanikala obtožbe, porotnikom pa je dejala, da je nad obtožbami zgrožena. "Po najboljših močeh sem se trudila skrbeti zanje. Tukaj sem zato, da pomagam in skrbim, ne pa da škodim," je trdila, čeprav se je med junijem 2015 in julijem 2016 na neonatalnem oddelku bolnišnice v Chestru znatno povečalo število novorojenčkov, ki so utrpeli hude in nepričakovane kolapse, takrat pa je bila Letbyjeva edina v službi.

Medicinska sestra bo sicer najverjetneje postala tretja ženska v Združenem kraljestvu, ki naj bi tekom življenja prejela dosmrtno kazen. Danes so jo spoznali za krivo, pravnomočno pa bo obsojena v ponedeljek, poroča britanski medij. 'Brezčutna in preračunljiva morilka', ki je nedolžne snovi spremenila v smrtonosno orožje Ekipa 70 detektivov je delala na več milijonov funtov (več kot milijon evrov) vredni policijski preiskavi morilske medicinske sestre, imenovani Operacija Kolibri. Neonatologi so v imenu policije preučevali kartoteke več kot 4000 dojenčkov, rojenih v ženski bolnišnici v Liverpoolu in v bolnišnici Countess of Chester, dveh bolnišnicah, kjer je obsojena delala med letoma 2012 in 2016. Vse primere, ki so se zdeli sumljivi, so nato posredovali policistom Operacije Kolibri v nadaljnjo preiskavo.

icon-expand Direktor bolnišnice Countess of Chester dr. Nigel Scawn FOTO: AP

Policija sicer ni razkrila števila sumljivih primerov, ki jih še vedno preiskujejo, a preiskava, ki se je začela maja 2017, naj bi se nadaljevala še več let in bi lahko privedla tudi do nadaljnjih sojenj. "Lucy Letby je delovala na očeh javnosti. Zlorabila je zaupanje ljudi okoli sebe. Ne le staršev, ki so ji zaupali svoje otroke, temveč tudi medicinskih sester, s katerimi je delala, in ljudi, ki jih je imela za prijatelje," je dejala Nicola Evans, varnostna direktorica s policije v Cheshiru, ki je morilko opisala kot "brezčutno in preračunljivo".

V njenih rokah so, kot je poudaril tožilec Pascale Jones, nedolžne snovi, kot so zrak, mleko, tekočine, ali zdravila, kot je inzulin, postali smrtonosni. "Izkrivila je svoje znanje in svoje veščine uporabila, da bi povzročila poškodbe in smrt," je dejal ter dodal, da je sestra naredila tudi vse, kar je bilo v njeni moči, da bi svoje zločine prikrila. "Izjemno nam je žal, da so bili ti zločini storjeni v naši bolnišnici. Naše misli so še naprej z vsemi družinami in ljubljenimi dojenčki, ki so bili poškodovani oz. so zaradi nje umrli," je dejal zdravstveni direktor bolnišnice Countess of Chester, dr. Nigel Scawn. Dodal je, da osebje bolnišnice obžaluje dogodke, ki so se zgodili, ter zagotovil, da so od takrat naredili pomembne spremembe v njihovih storitvah. "Želim zagotoviti, da lahko vsak pacient, ki se obrne na naše storitve, zaupa v oskrbo, ki jo bo prejel." V dveh točkah spoznana za nedolžno Letbyjeva je bila v dveh točkah obtožnice spoznana za nedolžno poskusa umora, v šestih točkah pa porota ni mogla izreči sodbe o šestih točkah poskusa umora petih dojenčkov.

icon-expand Lucy Letby FOTO: Profimedia