Sestra severnokorejskega voditelja prevzema vedno več odgovornosti

Južnokorejska obveščevalna agencija trdi, da čeprav Kim Džong Unše vedno ostaja "absolutna avtoriteta" v državi, v zadnjem času predaja odgovornosti in zadolžitve drugim, predvsem svoji mlajši sestri Kim Jo Džong. Tako naj bi želel zmanjšati stres, ki ga doživlja ob vodenju države.

Kim Jo Džong naj bi bila odgovorna za politiko Pjongjanga do ZDA in Južne Koreje in je tako de facto številka dve v državi. Kljub temu Džong Un še ni izbral svojega naslednika oziroma naslednice. Po oceni južnokorejske obveščevalne agencije naj bi razlog za prepuščanje nekaterih politik drugim ležal tudi v tem, da se hoče izogniti odgovornosti v primeru, da bi bila katera izmed odločitev zmotna. Še dva višja uradnika sta postala odgovorna za gospodarstvo Severne Koreje, dva vojaška predstavnika pa delno odgovorna za področje obrambe.

Nekateri analitiki so do teh informacij, ki jih je pridobila agencija, skeptični. Kot poroča spletna stran NKNews,je Kim Jo Džong manjkala na dveh pomembnih sestankih ta mesec, kar je opazovalcem dalo misliti, da jo je brat pravzaprav degradiral.

Kdo je Kim Jo Džong?

Kim je mlajša sestra severnokorejskega voditelja in edina med njegovimi sorojenci, ki jo Džong Un vidi kot tesno in močno zaveznico. Rojena je bila leta 1987 in je tako štiri leta mlajša od brata. Skupaj sta študirala v švicarskem Bernu.