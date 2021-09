Sestra Slovakinje Daniele z njo ne želi imeti stikov: Ne bomo prišli ponjo

In čeprav so hrvaški mediji o tej ženski izbrskali že veliko, številna vprašanja še vedno ostajajo neodgovorjena – kdaj in zakaj je prišla na Hrvaško? Kaj se je z njo dogajalo, preden so jo našli? In kaj bo z njo zdaj? Običajno v takšnih situacijah veleposlaništvo stopi v stik z družino. Na slovaškem veleposlaništvu v Zagrebu so povedali, da zaenkrat še vse vodi policija, so pa v pripravljenosti, da – na njihovo zahtevo – sprožijo korake, ki so v njihovi pristojnosti.

Zdravstveno stanje slovaške državljanke Daniele Adamcove , ki so jo našli na Krku, njeno identiteto pa ugotavljali kar devet dni, je nespremenjeno. Spomin se ji še vedno ni vrnil, zato do nadaljnjega ostaja na psihiatričnem oddelku bolnišnice na Reki, je za Dnevnik.hr povedal tiskovni predstavnik bolnišnice Edi Jurković . Potrdil je tudi, da so vzpostavili stik z njeno sestro, a o podrobnostih ni govoril.

1. Kje sta njena torba in mobilni telefon?

Novinarji omenjenega portala so se pogovarjali z natakarjem, ki trdi, da je Danijela v soboto prišla v njihovo kavarno in povpraševala po nekom, ki bi jo s čolnom zapeljal do zaliva Klimno, češ da jo tam čakajo prijatelji. Ponujala je sto kun (slabih 14 evrov). Pri sebi je imela nahrbtnik, ki so ga pozneje našli praznega – iz njega so izginili dokumenti, tudi denarnica je bila prazna – mladenič pa se spominja, da je v roki držala še platneno torbo in mobilni telefon. Teh stvari vse do danes niso našli. Povedal je, da se mu je sicer predstavila, a si njenega imena ni zapomnil. "Prepričan sem, da je imela telefon in da je ta deloval. Držala ga je v roki in nekaj tipkala. Na sebi pa ni imela oblačil, v katerih so jo našli naslednji dan," je povedal.

Pozneje je šla mimo ribiške koče, v kateri so bili člani ribiškega društva iz bližnjega mesta Čižići. "Šla je mimo nas, nato pa se je vrnila in vprašala, kako lahko pride na drugo stran otoka. Pokazali smo ji pot skozi grmičevje, jaz pa sem jo opozoril na kače. Mislila je, da se šalim. Potem je vprašala, katero je najbližje večje mesto, in povedal sem ji, da je to Omišalj, ampak da je do tja 10 kilometrov in da ne more iti peš. Nato je odšla," je povedal Mladen.

2. Zakaj je lagala?

Daniela se je natakarju in ostalim zlagala, da živi v Veliki Britaniji, v Birminghamu, in da se v zalivu Klimno dobi s prijatelji. Pogovarjali so se v angleščini. Kot kaže, nič od tega ni bilo res, saj angleščina ni njen materni jezik, ne živi v Birminghamu in ni bila dogovorjena s prijatelji.

3. Kje vse je bila in zakaj je nihče ne prepozna?

V rekonstrukciji njenega gibanja obstaja precej lukenj. Znano je, da je na Hrvaško prišla z regionalnim vlakom, ki gre skozi Bratislavo. Točen datum ni znan. Češka turista sta jo 9. septembra srečala na avtobusni postaji v Drveniku pri Makarski, ki je tudi trajektno pristanišče, in povedala jima je, da je bila na Korčuli in Hvaru. Dejala je, da gre na sever. A kako je mogoče, da je nihče iz Korčule, Hvara ali Drvenika ni prepoznal na fotografiji ali prijavil, da je pri njem dopustovala? Kam je odšla potem? In kako je prišla na Krk?

4. Kaj se ji je zgodilo iz sobote na nedeljo?

Duševna bolezen, udarec v glavo, možganska kap ... Vse to so teoretične možnosti, zaradi katerih bi Daniela lahko pozabila, kdo je, in pozabila celo svoj materni jezik. "Ta ženska tekoče govori angleško in pozna besede, zato je res čudno, da se ne spomni lastnega imena ali tega, od kod prihaja," je za 24sata dejal zdravnik v reški bolnišnici Hrvoje Hečimović. V soboto, ko je iskala prevoz do zaliva, je torej dobro vedela, kdo je. V nedeljo, ko so jo našli, pa je bila povsem izgubljena. Kaj se ji je zgodilo?

5. Zakaj njena družina ne želi imeti stikov z njo?

Kot še poroča 24sata, je Daniela ločena od svojega soproga, s sestro Anno in nečaki pa ni v dobrih odnosih. To bi lahko bil odgovor na vprašanje, zakaj je trajalo devet dni, da so ugotovili njeno identiteto. Kot kaže, pa Danielina sestra z njo ne želi imeti stikov niti zdaj, ko jo ta najbolj potrebuje. Novinarji so namreč stopili v stik z njo. "Pri vas je? Dobro. Ne bomo prišli ponjo. Ne želim se pogovarjati z njo in ne želim govoriti o njej," je hladno dejala, nato pa prekinila telefonsko zvezo.

Za Večernji list pa je povedala, da se je s sestro nazadnje slišala v juniju. Rekla ji je, da odhaja v Španijo, v Malago, kjer bo delala kot sobarica. Hrvaške nikoli ni omenjala.

Kako se bo njena zgodba razpletla, bo torej pokazal čas.