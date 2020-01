Sestradani levi v sudanskem živalskem vrtu: vrstijo se pozivi k pomoči

Na družbenih omrežjih so zaokrožile fotografije petih sestradanih levov, ki domujejo v kletkah živalskega vrta Al Kureši Park v sudanski prestolnici."Ko sem videl leve v živalskem vrtu, sem bil pretresen. Njihove kosti štrlijo iz kože," je na Facebooku zapisal Osman Salih , ki je sprožil kampanjo pod sloganom #Sudananimalrescue. "Pozivam ljudi in institucije, da jim pomagajo." Številni zahtevajo, da se živali premesti v bolj primerno okolje.

V omenjenem parku so potrdili, da se je stanje levov v zadnjih tednih močno poslabšalo zaradi pomanjkanja hrane in zdravil, nekateri so izgubili kar dve tretjini svoje telesne teže.

"Hrana ni vedno na voljo, zato jo velikokrat kupimo v trgovinah s svojim lastnim denarjem, da jih nahranimo," je za AFPdejal Esameldine Hajar, zaposlen v živalskem vrtu. Sudan je sicer sredi ene najhujših gospodarskih kriz.