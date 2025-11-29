Bernadette, Regina in Rita lahko ostanejo v samostanu, če zapustijo družbena omrežja

Po skoraj treh mesecih napetosti med sestrami in cerkvenimi oblastmi je tiskovni predstavnik opata Harald Schiffl sporočil, da jim je dovoljeno še naprej bivati v samostanu. Cerkev pa vztraja pri jasnih omejitvah, redovnice morajo zapustiti družbena omrežja in preprečiti dostop zunanjim osebam v zaprti del samostanskega kompleksa. Cerkev zahteva popolno prekinitev teh aktivnosti, če želijo redovnice ostati v samostanu. V zameno jim obljublja medicinsko oskrbo in duhovno podporo. Teh pogojev po poročanju BBC-ja še niso sprejele.

Nune Bernadette (88), Regina (86) in Rita (82) so zadnje članice skupnosti, ki so jo na začetku leta 2024 uradno razpustili. V Kloster Goldenstein, ki je od leta 1877 deloval kot samostan in dekliška šola, so prišle med letoma 1948 in 1962. Vse tri so tam nato desetletja poučevale; sestra Regina pa je bila tudi ravnateljica.

Decembra 2023 je bila sprejeta odločitev, da se zaradi njihove starosti in zdravstvenih potreb preselijo v katoliški dom za ostarele. Redovnice trdijo, da je bila premestitev proti njihovi volji in da so se tam počutile nesrečne. Zato so se septembra letos s pomočjo nekdanjih študentk in ključavničarja vrnile v samostan, kar je sprožilo oster odziv cerkvenih oblasti.