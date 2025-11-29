Bernadette, Regina in Rita lahko ostanejo v samostanu, če zapustijo družbena omrežja

Po skoraj treh mesecih napetosti med sestrami in cerkvenimi oblastmi je tiskovni predstavnik opata Harald Schiffl sporočil, da jim je dovoljeno še naprej bivati v samostanu. Cerkev pa vztraja pri jasnih omejitvah, redovnice morajo zapustiti družbena omrežja in preprečiti dostop zunanjim osebam v zaprti del samostanskega kompleksa. Cerkev zahteva popolno prekinitev teh aktivnosti, če želijo redovnice ostati v samostanu. V zameno jim obljublja medicinsko oskrbo in duhovno podporo. Teh pogojev po poročanju BBC-ja še niso sprejele.
Nune Bernadette (88), Regina (86) in Rita (82) so zadnje članice skupnosti, ki so jo na začetku leta 2024 uradno razpustili. V Kloster Goldenstein, ki je od leta 1877 deloval kot samostan in dekliška šola, so prišle med letoma 1948 in 1962. Vse tri so tam nato desetletja poučevale; sestra Regina pa je bila tudi ravnateljica.
Decembra 2023 je bila sprejeta odločitev, da se zaradi njihove starosti in zdravstvenih potreb preselijo v katoliški dom za ostarele. Redovnice trdijo, da je bila premestitev proti njihovi volji in da so se tam počutile nesrečne. Zato so se septembra letos s pomočjo nekdanjih študentk in ključavničarja vrnile v samostan, kar je sprožilo oster odziv cerkvenih oblasti.
Njihova zgodba je kmalu pritegnila pozornost javnosti, predvsem zaradi priljubljenosti na družbenih omrežjih. Prek videov, ki prikazujejo molitve, skupna kosila in celo telovadbo sestre Rite, ki je pred kratkim prejela tudi boksarske rokavice, so si nabrale skoraj 100.000 sledilcev na Instagramu in več tisoč na Facebooku. Podporniki so jim, kot smo poročali, prinašali hrano, pomagali pri stroških elektrike in objavljali njihove videoposnetke.
Kljub negotovi prihodnosti so sestre v preteklih mesecih večkrat jasno izrazile svojo željo: ostati želijo doma, v Goldensteinu, piše BBC. Kot je dejala sestra Bernadette: "Preden bi umrla v domu za ostarele, bi raje odšla na travnik in tam vstopila v večnost."
