Sestrelitev letala: Rusa in Ukrajinec spoznani za krive umora 298 ljudi

Sodišče je za krive spoznalo Rusa Igorja Girkina in Sergeja Dubinskega ter Ukrajinca Leonida Harčenka. Olega Pulatova, prav tako Rusa, je sodišče oprostilo obtožb. Gre za pripadnike proruskih separatističnih sil, ki so igrali ključno vlogo pri dobavi raketnega sistema Buk v Ukrajino iz ruskega vojaškega oporišča. Obsojeni se niso zglasili na sodišču, le Pulatova je zastopal odvetnik.

Nesrečno letalo je 17. julija 2014 vzletelo z letališča Schiphol v Amsterdamu proti Kuala Lumpurju. Po nekaj urah letenja je letalo zadela raketa, posledično pa je razpadlo v zraku. Vsi potniki in člani posadke so umrli. Žrtve so bile iz skupno 17 držav, med drugim je bilo na krovu 198 Nizozemcev, 43 Malezijcev, 38 Avstralcev in 10 Britancev. Na letalu je bilo 80 otrok.

Nizozemski premier Mark Rutte je pred razsodbo dejal, da se bo s sodelavci še naprej boril za pravice žrtev. "Vse države, ki so izgubile ljubljene v tej strašni nesreči leta 2014, tega ne bodo izpustile iz rok," je dejal novinarjem na vrhu G20 na Baliju.

Med sojenjem so sorodniki žrtev spregovorili o neizmerni bolečini ob izgubi svojcev. Mnogi od njih so s seboj prinesli fotografije ljubljenih, nekateri so pripovedovali o travmatičnem obisku mrtvašnice, kjer so identificirali trupla. Številni se spopadajo z depresijo, anksioznostjo, grozljivimi sanjami in drugimi boleznimi, ki so jih utrpeli po izgubi svojcev. "Izgubili smo veselje do življenja," je dejal eden od njih na sodišču, poroča Guardian.