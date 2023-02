Sestreljeni balon naj bi bil le del obsežne operacije, ki se je razširila na ves svet

"ZDA niso bile edina tarča tega programa," je povedal državni sekretar ZDA Antony Blinken . Kot poroča BBC, so ZDA prepričane, da je domnevno kitajski nadzorni balon, ki je bil sestreljen nad njihovim ozemljem, del širše flote, ki se je raztezala na petih območjih. Kitajska naj bi vohunske balone v ozračje pošiljala že več let, balon, ki so ga v soboto sestrelili Američani, pa bi naj bil le del obsežne operacije, ki jo vodi kitajska vojska iz province Hainan, poročata Washington Post in CNN , ki se sklicujeta na neimenovane vojaške in obveščevalne vire. Več o balonu, ki je v ZDA povzročil politični vihar, bo morda znano konec tedna po zaslišanjih v kongresu. Kongresnike v pristojnih odborih bodo z zadevo seznanili vojaški poveljniki.

Washington Post poroča, da je Kitajska z balonskim nadzorom začela v soseščini, med drugim nad Japonsko, Indijo, Filipini, Tajvanom in Vietnamom, kasneje pa razširila dejavnosti na ves svet. Podoben balon so prejšnji teden opazili tudi nad Latinsko Ameriko.

Republikanci na čelu z nekdanjim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom so zaradi balona uvodoma sprožili ostre kritike demokratske vlade Joeja Bidna.

Trump je več dni ponavljal, da je treba balon sestreliti, ko je Pentagon ponavljal, da tega nad ameriškim ozemljem ni varno izvesti. Pričakovano so ga potem na ukaz predsednika Bidna sestrelili nad Atlantikom.

Trump je nekoliko obrnil ploščo po sestrelitvi, ko so uradniki Bidnove vlade priznali, da so podobni baloni preletavali ZDA tudi v času Trumpove vlade. Pričakovano je sporočil, da gre za lažne novice, vendar dodal, da bi se sam potem s Kitajci dogovoril, da ne bi prišlo do sestrelitve.

Tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost John Kirby je dejal, da je bil to že peti balon nad ZDA od leta 2017.

Posledica odkritja in sestrelitve balona je za zdaj odpoved načrtovanega obiska ameriškega državnega sekretarja Antonyja Blinkna na Kitajsko. Kitajska vztraja, da je balon civilni in zahteva vrnitev delov.

Avstralija bo z varovanih območij odstranila kitajske nadzorne kamere

Medtem ko se odnosi s Kitajsko zaradi domnevnega vohunjena zapletajo, je tudi Astralija sporočila, da bo zaradi pomislekov o nacionalni varnosti z varovanih območij odstranila nadzorne kamere kitajske proizvodnje, piše BBC. Med revizijo so namreč odkrili 900 kosov kitajske opreme za nadzor proizvajalcev Hikvison in Dahua. Za podobno potezo sta se lani odločili že Združeno kraljestvo in ZDA zaradi strahu, da bi kitajska vlada lahko dostopala do podatkov o napravi.