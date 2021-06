Sestri dvojčici v Mehiki napadel krokodil

Oče deklet, Sean Laurie, je povedal, da je Georgia poskušala Melisso povleči do čolna, a jo je krokodil spet napadel."Georgia se ga je morala otresti. Tolkla ga je po glavi," je povedal. MamaSue Laurie pa je povedala, da sta obe hčeri odpeljali v bolnišnico, saj sta utrpeli hude ugrize, Melisso pa so dali v umetno komo. "Melissa je živa, ampak ne vemo, če so njene poškodbe smrtno nevarne ali ne. V pljučih ima vodo in izkašljevala je kri. In ne vemo, ali ima poškodovana pljuča ali ne," je pojasnila.

Britansko zunanje ministrstvo je sporočilo, da družini nudi vso podporo in pomoč. "Podpiramo družino dveh Britank, ki sta v bolnišnici v Mehiki, in smo v kontaktu z lokalnimi oblastmi,"so sporočili.

Sestri, ki sta bili na potovanju okoli sveta, sta omenjeno turistično lokacijo obiskali s turistično agencijo, ki naj bi jima domnevno zagotovila, da je plavanje v vodi varno.