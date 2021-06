Sestri, stari 4 in 9 let, sta se z avtomobilom odpeljali na morje

Sestri sta policistom povedali, da se odpravljata v Kalifornijo, ker sta želeli "plavati v morju". Vozili sta po dveh glavnih cestah, zadeli en avtomobil in nato čelno trčili v tovornjak, je policija sporočila na Twitterju. Sestri sta bili privezani z varnostnimi pasovi in se v nesreči nista poškodovali.

Policijska uprava mesta West Valley v Utahu je dejala, da sta se dekleti v sredo zbudili okoli treh zjutraj in se odpeljali z avtomobilom Chevy Malibu, medtem ko so njuni starši spali. Načrtovali sta vožnjo na morje, v Kalifornijo. Gre za vsaj 10-urno potovanje, a želeli sta na počitnice ob morju. Devetletnica je avtomobil vozila približno 16 kilometrov, preden je zadela drugo vozilo, zapeljala čez sredinsko ločilno črto in trčila v tovornjak. Voznik tovornjaka, ki prav tako ni bil poškodovan, je že pred tem poklical policijo, saj je videl, da je njun avto zadel drugo vozilo.

Video telesne kamere enega od policistov na kraju dogodka prikazuje posledice nesreče in škodo na rdečem avtomobilu Chevy Malibu. Slišati je enega od policistov, ki pravi:"To je noro! Ona vozi?"Starši deklic niso vedeli, da ju ni doma, dokler jih policija ni zbudila in jim povedala za nesrečo, je povedal detektiv Scott List."Starši so bili zgroženi in zelo šokirani, ko so ugotovili, da njihovih otrok ni,"je dejal za lokalne medije.