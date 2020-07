Sestrski mesti prekinili vezi. Vzrok: odnos do LGBT

Svet mesta Nieuwegein se je januarja seznanil z izjavo mesta Pulawy in spomladi poslali pismo svojim kolegom, v katerem so izrazili zaskrbljenost. Vendar lokalne oblasti v Pulawyju na pismo niso odgovorile, piše CNN . "Prijateljstvo med mesti je ravno tisto, kar bi moralo dati prostor za dialog o teh vprašanjih. Škoda, da Pulawy ne želi pogovora," je dejala Schoutenova. "Vesela sem, da je mestni svet potegnil jasno črto in tako jasno zagovarja vključenost."

Nieuwegein, mesto v bližini Utrechta na osrednjem Nizozemskem, je v sredo objavilo izjavo, v kateri napoveduje takojšen konec prijateljskih odnosov s poljskim mestom Pulawy. Mestni svet mesta Nieuwegein je občinski izvršni svet pozval, naj prekine vezi 13. julija, potem ko se je seznanil z nedavnimi poročili o ravnanju s pripadniki LGBT-skupnosti v Pulawyju. "V Nieuwegeinu je vsem dovoljeno, da so to, kdor so, ne glede na njihovo spolno usmerjenost, spol, vero ali etnično pripadnost," je dejala Marieke Schouten . "Območja brez LGBT, kot je Pulawy, so za nas nesprejemljiva."

In medtem ko poljski odnos do homoseksualnosti počasi napreduje, istospolna zakonska zveza ni zakonita, pretirano katoliška država pa ostaja ena najbolj konzervativnih in restriktivnih v Evropi za LGBTQ. Julija 2019 je tako desničarska revija Gazeta Polska objavila, da namerava svojim bralcem razdeliti nalepke, ki razglašajo"cono brez LGBT".Na nalepkah je bila poleg vnetljivega slogana tudi slika črnega križa nad zastavo Pride. Ta območja so bila od takrat razglašena v številnih mestih po Poljski, navaja Mednarodni observatorij za človekove pravice."Od lanskega leta se je tretjina poljskih mest - po poročanju gre za območje večje od Madžarske - razglasila za območje "brez LGBTI ideologije", narašča pa število LGBTI ljudi, ki želijo oditi v države z razmeroma varnejšimi razmerami,"je zapisala organizacija marca.

Sedanji predsednik države Andrzej Duda je 13. julija dobil še en mandat na položaju, potem ko se je na kampanjski poti izrekel proti pravicam LGBTQ. Duda, podkrepljen z nacionalistično vladajočo stranko Pravo in pravičnost (PiS), je v nekem trenutku pravice LGBTQ označil za"ideologijo", slabšo od komunizma sovjetske dobe. Med kampanjo si je Duda prizadeval, da bi mobiliziral svojo bolj konservativno, večinoma podeželsko bazo s pozivi na tradicionalne katoliške vrednote in obljubo, da bo ohranil priljubljene ukrepe socialnega varstva, kot so otroški dodatek in nižja pokojninska starost.