Sesule so se nekatere največje spletne strani, kot so CNN, Amazon, Paypal ...

Kot poročaIndependent, ki občasno sicer prav tako beleži izpade spletne strani, naj ne bi šlo za hekrski napad, temveč gre za sistemsko napako v platformi Fastly, ki s ključno infrastrukturo oskrbuje številne največje spletne portale po vsem svetu. Iz podjetja so sporočili, da trenutno preučujejo morebitne težave s svojim globalnim omrežjem za dostavo vsebin (CDN), piše BBC.

Uporabniki Reddita, Twitcha, Amazona, Etsyja, Paypala in številnih drugih spletnih mest poročajo, da jim ob obisku prizadetih strani javi napako 503 in da storitev ni na voljo.Prav tako o napakah na strani poročajo velike medijske hiše, kot so CNN, HBO Max, Guardian, New York Times in Financial Times.