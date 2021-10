Seul: Kim Džong Un je izgubil okoli 20 kilogramov, a ostaja zdrav

Dolgoletni poznavalci Severne Koreje sicer poudarjajo, da Kim nima očitnih zdravstvenih težav in je izguba telesne teže verjetno posledica njegovih prizadevanj za vitkejšo postavo, poroča CTV News. V Južni Koreji so se sicer pojavile govorice, da naj bi Kim na nedavnih javnih nastopih uporabljal svojega dvojnika, a so južnokorejski obveščevalci ta poročanja zanikali.

Nacionalna obveščevalna služba je oceno stanja v sosednji Severni Koreji podala med zasedanjem južnokorejskega parlamenta za zaprtimi vrati. Kimovo telesno težo so preučili s pomočjo umetne inteligence, posnetkov severnokorejskega voditelja v visoki ločljivosti in drugih metod, sta južnokorejska poslanca, ki sta se udeležila seje, povedala za medije.

Po besedah enega od poslancev je Kimova teža s 140 kilogramov padla na 120 kilogramov. Severnokorejski voditelj naj bi bil po ocenah visok 170 centimetrov.

Po približno 10 letih na položaju voditelja Severne Koreje se sicer Kim trenutno sooča z najtežjim obdobjem svoje vladavine, in sicer zaradi gospodarskih stisk, ki jih je poslabšala pandemija covida-19. Južnokorejski obveščevalci so poročali, da se je letna trgovina Severne Koreje s Kitajsko, njeno glavno zaveznico, do septembra zmanjšala za dve tretjini. Pjongjang se skuša spopasti z naraščajočimi cenami blaga in pomanjkanjem zdravil, kar je pospešilo širjenje bolezni. Državi prav tako ni uspelo uvoziti papirja in črnila, ki ju uporablja za tiskanje bankovcev, zato so severnokorejski uradniki začeli izdajati začasno valuto.

Medtem ko je zmanjšana trgovina omejila dobavo materialov, potrebnih za delovanje industrije, Pjongjang delavce spodbuja k povečanju proizvodnje. Prekomerno delovanje ene od večjih tovarn gnojil, je avgusta povzročilo eksplozijo, so še pojasnili v Seulu.

Severna Koreja je zaradi strahu pred novim koronavirusom zaprla svoje meje, hkrati pa še niso prijavili niti enega primera okužbe. Medtem ko strokovnjaki dvomijo v njihove trditve, južnokorejska obveščevalna služba ni zaznala znakov večjega izbruha virusa v sosednji državi.