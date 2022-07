Sever Filipinov streslo na stotine popotresnih sunkov

Glede na navedbe lokalnih prebivalcev so se popotresni sunki vrstili na 15 ali 20 minut. Številni prebivalci so noč preživeli zunaj. Nekatere družine so dobile modularne šotore. Predsednik Ferdinand Marcos mlajši, ki je prispel v regijo, je ljudi pozval, naj počakajo, da pregledajo njihove domove, preden se vrnejo nazaj.

V sredinem potresu, ki so ga čutili tudi v dobrih 350 kilometrov oddaljeni prestolnici Manila, je bilo poškodovanih in uničenih na stotine stavb, medtem ko so ceste zablokirali zemeljski plazovi. Na prizadetih območjih je zmanjkalo elektrike. Po potresu so zabeležili več kot 800 popotresnih sunkov, od tega 24 dovolj močnih, da jih je bilo mogoče občutiti, je sporočila lokalna seizmološka agencija.