Sever Gaze znova tarča napadov, blokade pomoči ogrožajo prebivalce

Že več kot 50 dni se med 65.000 in 75.000 prebivalcev na severu Gaze spoprijema z vse slabšimi pogoji za preživetje, saj je bila dostava humanitarne pomoči na območja Bejt Lahije, Džabalije in Bejt Hanuna zaradi hudih spopadov na severu Gaze v veliki meri ovirana, so na omrežju X zapisali pri UNRWA.

V zadnjih treh dneh je na severu Gaze močno deževalo, padle so tudi temperature, zato se na tisoče družin nahaja na dežju in mrazu brez zavetja, odej in vzmetnic.

Kot so pojasnili pri UNRWA, so od 6. oktobra ZN 91-krat na omenjena območja poskusili dostaviti humanitarno pomoč, pri čemer je bilo 82 poskusov zavrnjenih, devet pa oviranih.