Sever Hrvaške prizadelo hudo neurje in povzročilo ogromno škode

Neurje je prizadelo območje ob meji s Slovenijo v Krapinsko-zagorski županiji, več občin in mest v Varaždinski županiji ter del Međimurske županije, najbolj pa sta bili prizadeti območji Veliki Bukovac v Varaždinski županiji in Hum na Sotli v Krapinsko-zagorski županiji. V občini Veliki Bukovac je padala toča v velikosti teniške žogice, poročajo hrvaški mediji in dodajajo, da v občini vzgojijo 40 odstotkov hrvaškega cvetja, po neurju pa ni ostal nepoškodovan niti en rastlinjak. Domačini so povedali, da takšnega neurja ne pomnijo.