Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Sever Italije ponoči prizadele nove nevihte

Rim, 21. 08. 2025 14.17 | Posodobljeno pred 10 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Italijo so ponoči prizadele nove nevihte, ki so v severnih in osrednjih delih države prinesle obilne padavine. Dežele Toskana, Benečija in Emilja - Romanja so prizadele tudi poplave, zaradi katerih so morali reševati in evakuirati več ljudi.

V provinci Grosseto na jugu Toskane so morali reševalci z nevarnih območjih evakuirati več ljudi. Gasilci v Orbetellu so zaradi vdiranja vode evakuirali restavracijo. V Toskani so sicer sinoči v 12 urah zabeležili 109.000 udarcev strele.

V Benečiji je 30 gasilcev posredovalo zaradi poplav v bližini Padove in Benetk. V Rimu in okolici pa se je več kot sto gasilcev soočalo z izruvanimi drevesi, vejami in prometnimi znaki. Območje Ravene je prizadela tudi toča, ponekod pa veter dosegal hitrosti do 70 kilometrov na uro.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Italijansko podnebje se po besedah vremenoslovca Lorenza Tedicija vse bolj spreminja v tropsko, navaja Ansa. Po njegovem mnenju je Italija priča monsunskim nalivom v osrednjem in severnem delu države ter vlagi in vročini na jugu.

Nova neurja so napovedana tudi za danes, največ padavin pričakujejo na obalah Tirenskega morja. V južnih mestih Apeninskega polotoka ter na Siciliji in Sardiniji bo ostalo zelo vroče, temperature bodo dosegale tudi do 39 stopinj Celzija.

italija padavine nevihte
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189