Sever Italije ponoči prizadele nove nevihte

V provinci Grosseto na jugu Toskane so morali reševalci z nevarnih območjih evakuirati več ljudi. Gasilci v Orbetellu so zaradi vdiranja vode evakuirali restavracijo. V Toskani so sicer sinoči v 12 urah zabeležili 109.000 udarcev strele.

V Benečiji je 30 gasilcev posredovalo zaradi poplav v bližini Padove in Benetk. V Rimu in okolici pa se je več kot sto gasilcev soočalo z izruvanimi drevesi, vejami in prometnimi znaki. Območje Ravene je prizadela tudi toča, ponekod pa veter dosegal hitrosti do 70 kilometrov na uro.