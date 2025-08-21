Sever Italije ponoči prizadele nove nevihte

V provinci Grosseto na jugu Toskane so morali reševalci z nevarnih območjih evakuirati več ljudi. Gasilci v Orbetellu so zaradi vdiranja vode evakuirali restavracijo. V Toskani so sicer sinoči v 12 urah zabeležili 109.000 udarcev strele.
V Benečiji je 30 gasilcev posredovalo zaradi poplav v bližini Padove in Benetk. V Rimu in okolici pa se je več kot sto gasilcev soočalo z izruvanimi drevesi, vejami in prometnimi znaki. Območje Ravene je prizadela tudi toča, ponekod pa veter dosegal hitrosti do 70 kilometrov na uro.
Italijansko podnebje se po besedah vremenoslovca Lorenza Tedicija vse bolj spreminja v tropsko, navaja Ansa. Po njegovem mnenju je Italija priča monsunskim nalivom v osrednjem in severnem delu države ter vlagi in vročini na jugu.
Nova neurja so napovedana tudi za danes, največ padavin pričakujejo na obalah Tirenskega morja. V južnih mestih Apeninskega polotoka ter na Siciliji in Sardiniji bo ostalo zelo vroče, temperature bodo dosegale tudi do 39 stopinj Celzija.
