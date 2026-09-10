Sever Italije prizadel val neurij, v poplavljenem podvozu umrla ženska

V Furlaniji-Julijski krajini (FJK) se je v letoviškem kraju Latisana utopila ženska v svojem avtomobilu, potem ko je ta obtičal v vodi v podvozu. Med poskusom reševanja je bil poškodovan karabinjer, ki je žensko uspel potegniti iz avta, vendar je bilo prepozno, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.
Med najbolj prizadetimi kraji v poplavah sta ob Latisani tudi Lignano Sabbiadoro in Marano Lagunare. V slednjem so poplavljene starodavno jedro in številne ulice v središču mesta, poroča časnik Il Piccolo.
Potekajo desetine intervencij gasilcev, ki jim za pregled celotne jadranske obale na meji med FJK in Benečijo iz zraka pomaga helikopter. Moten je tudi cestni promet, saj so poplavljene številne ceste, pokrovi kanalizacijskih jaškov pa odtrgani.
Že od zgodnjega jutra je ohromljen železniški promet, prihaja do zamud in odpovedi regionalnih in hitrih vlakov. Hude motnje so bile na progah Benetke–Trst in Trst–Gorica. Strele, ki so udarile v progo, so onesposobile krmilne enote na ravni postaj Portogruaro in Ronchi dei Legionari, s čimer je dejansko blokiran prehod vlakov. Vlake so zato odpovedali ali so zamujajo več kot eno uro.
Iz Trsta so po močnem nalivu poročali o več poplavah, tudi na železniški postaji, kjer je veliko dnevnih potnikov čakalo na vlake. Močne padavine so povzročile zdrs cestišča v eni od ulic, ponekod so se dvignili tlakovci. Motena je tudi dobava električne energije. O poplavah poročajo tudi iz Milj, kjer je zato zaprtih več cest.
Poročajo tudi o posebej veliki škodi v Toskani, kjer so nevihte prav tako povzročile poplave ter škodo na infrastrukturi in poslopjih. V Viareggiu je tornado pustošil po obalnem območju in poškodoval kopališča, ladjedelnice in stanovanjske hiše. Nenadni sunki vetra so odnesli sončnike, markize in ležalnike. Tudi v drugih delih regije Versilia so se podirala drevesa. V Carrari so v nekaj minutah zabeležili okoli 100 milimetrov dežja.
Vremenska sprememba sledi izjemno dolgemu obdobju visokih temperatur. Ob tem so se na severu Italije temperature znatno znižale, medtem ko na jugu vztrajajo pri okoli 35 stopinjah Celzija.
Po napovedih meteorologov naj bi se neugodne vremenske razmere do sobote pomikale proti jugu. S tem naj bi se neobičajna vročina zaenkrat končala tudi v osrednji in južni Italiji. Iz Rima so že poročali o močnih padavinah, ki so v prestolnici povzročile kaotične razmere v prometu.
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