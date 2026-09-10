Sever Italije prizadel val neurij, v poplavljenem podvozu umrla ženska

V Furlaniji-Julijski krajini (FJK) se je v letoviškem kraju Latisana utopila ženska v svojem avtomobilu, potem ko je ta obtičal v vodi v podvozu. Med poskusom reševanja je bil poškodovan karabinjer, ki je žensko uspel potegniti iz avta, vendar je bilo prepozno, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa .

Med najbolj prizadetimi kraji v poplavah sta ob Latisani tudi Lignano Sabbiadoro in Marano Lagunare. V slednjem so poplavljene starodavno jedro in številne ulice v središču mesta, poroča časnik Il Piccolo.

Potekajo desetine intervencij gasilcev, ki jim za pregled celotne jadranske obale na meji med FJK in Benečijo iz zraka pomaga helikopter. Moten je tudi cestni promet, saj so poplavljene številne ceste, pokrovi kanalizacijskih jaškov pa odtrgani.

Že od zgodnjega jutra je ohromljen železniški promet, prihaja do zamud in odpovedi regionalnih in hitrih vlakov. Hude motnje so bile na progah Benetke–Trst in Trst–Gorica. Strele, ki so udarile v progo, so onesposobile krmilne enote na ravni postaj Portogruaro in Ronchi dei Legionari, s čimer je dejansko blokiran prehod vlakov. Vlake so zato odpovedali ali so zamujajo več kot eno uro.

Iz Trsta so po močnem nalivu poročali o več poplavah, tudi na železniški postaji, kjer je veliko dnevnih potnikov čakalo na vlake. Močne padavine so povzročile zdrs cestišča v eni od ulic, ponekod so se dvignili tlakovci. Motena je tudi dobava električne energije. O poplavah poročajo tudi iz Milj, kjer je zato zaprtih več cest.