Sever Italije znova prizadelo hudo neurje

Nedeljsko neurje je sicer močno prizadelo predvsem Verono, Vicenzo in Padovo. Obilne padavine, močan veter in toča so opustošili kmetijske površine in poplavili številna stanovanja. Kot je ocenil predsednik deželne uprave Benečije Luca Zaia, je neurje povzročilo za več deset milijonov evrov škode.

Na Verono in okolico je po ocenah župana Federica Sboarine"padla vodna bomba". Podrlo se je okoli 500 dreves, ki so poškodovala številna vozila. V več avtomobilih so ostali ujeti tudi potniki in so jih morali reševati gasilci.