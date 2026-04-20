Sever Japonske prizadel potres, svarijo pred cunamijem

Pristojna agencija je ob svarilu glede cunamija napovedala do tri metre visoke valove, glede na prve informacije pa so bili tisti, ki so dosegli obalo, visoki okrog 70 centimetrov. Prebivalce obalnih območij so že pred tem pozvali k evakuaciji na višje ležeča območja.

Središče potresa okrog 17. ure po lokalnem času je bilo v vodah Tihega oceana severno od prefekture Iwate na otoku Honšu, na globini deset kilometrov. Tla so se tresla tudi v več sto kilometrov oddaljenem Tokiu.

Pričakujejo, da bi valovi lahko povzročili materialno škodo, poleg Honšuja pa bodo morda prizadeli tudi otok Hokaido, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Japonska premierka Sanae Takaiči je pozvala prebivalce na prizadetih območjih, naj se takoj evakuirajo, in sporočila, da je vlada ustanovila izredno krizno ekipo za ukrepanje. "Prebivalci na območjih, kjer so bila izdana opozorila pred cunamijem, naj se nemudoma umaknejo na višje ležeča območja ali varnejše lokacije, kot so evakuacijske stavbe," je pozvala.

Japonska je ena najbolj potresno aktivnih držav, saj se nahaja na stičišču štirih tektonskih plošč ob zahodnem robu t. i. pacifiškega ognjenega obroča. Otočje, na katerem živi približno 125 milijonov prebivalcev, letno doživi okrog 1500 potresov, kar je 18 odstotkov vseh na svetu, še piše AFP.