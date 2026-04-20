Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Sever Japonske prizadel potres, svarijo pred cunamijem

Tokio, 20. 04. 2026 11.12 pred 14 minutami 1 min branja 0

Avtor:
N.V. STA
Napoved cunamija na Japonskem

Sever Japonske je danes prizadel potres z močjo 7,4, po katerem so oblasti izdale svarilo pred cunamijem. Obalo so glede na prve informacije dosegli nekaj več kot meter visoki valovi.

Središče potresa okrog 17. ure po lokalnem času je bilo v vodah Tihega oceana severno od prefekture Iwate na otoku Honšu, na globini deset kilometrov. Tla so se tresla tudi v več sto kilometrov oddaljenem Tokiu.

Pristojna agencija je ob svarilu glede cunamija napovedala do tri metre visoke valove, glede na prve informacije pa so bili tisti, ki so dosegli obalo, visoki okrog 70 centimetrov. Prebivalce obalnih območij so že pred tem pozvali k evakuaciji na višje ležeča območja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pričakujejo, da bi valovi lahko povzročili materialno škodo, poleg Honšuja pa bodo morda prizadeli tudi otok Hokaido, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Japonska premierka Sanae Takaiči je pozvala prebivalce na prizadetih območjih, naj se takoj evakuirajo, in sporočila, da je vlada ustanovila izredno krizno ekipo za ukrepanje. "Prebivalci na območjih, kjer so bila izdana opozorila pred cunamijem, naj se nemudoma umaknejo na višje ležeča območja ali varnejše lokacije, kot so evakuacijske stavbe," je pozvala.

Japonska je ena najbolj potresno aktivnih držav, saj se nahaja na stičišču štirih tektonskih plošč ob zahodnem robu t. i. pacifiškega ognjenega obroča. Otočje, na katerem živi približno 125 milijonov prebivalcev, letno doživi okrog 1500 potresov, kar je 18 odstotkov vseh na svetu, še piše AFP.

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
zadovoljna
Portal
vizita
Portal
cekin
Portal
moskisvet
Portal
dominvrt
Portal
okusno
Portal
voyo
Portal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641