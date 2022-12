Sever Kosova pretreslo več eksplozij in strelov, poročil o poškodovanih ni

"Centralna volilna komisija je kosovsko policijo zaprosila za pomoč pri pripravi lokalnih volitev v občinah po vsej državi," so po poročanju Reutersa sporočili na tamkajšnji policiji. "Kosovska policija trenutno spremlja in ocenjuje varnostno situacijo v državi ter sprejema potrebne ukrepe za uveljavitev zakonodaje in odločitev kosovskih državnih organov," so dodali.

Na nekaterih območjih v Zubinem Potoku in Severni Mitrovici, ki jih je v torek obiskala volilna komisija, pa so v torek zabeležili več "incidentov". V Mitrovici naj bi se po poročanju tujih medijev okoli 15. ure oglasile sirene. "Sumimo, da je prišlo do strelov in eksplozij, vendar do zdaj v teh incidentih ni poročil o poškodovanih," so dodali na policiji. Kot poročajo kosovski mediji, naj bi sicer protestniki razbili pisarne volilne komisije v Zubinem Potoku.

Je pa prišlo do uničenja infrastrukture. Po poročanju RTS se je v središču Zubinega Potoka zbralo več sto Srbov, ki protestirajo proti nameri članov občinske volilne komisije, da v spremstvu policije vstopijo v občinsko stavbo. "Glede na stanje na terenu vas obveščamo, da so pisarne občinske volilne komisije v Severni Mitrovici poškodovali zamaskirani, nasilni osumljenci/skupine, ki so uporabljale nevarna orodja, vključno z ročnimi granatami jugoslovanske izdelave," so sporočili iz policije. Dogodek preiskujejo, ob tem pa državljanom zagotavljajo, da so varnostne razmere v državi, tudi v občinah na severu države, stabilne.

Direktor Urada za Kosovo in Metohijo vlade Republike Srbije Petar Petković je Srbe pozval, naj ostanejo mirni in ne nasedajo provokacijam, katerih edini cilj je izzivanje spopadov in krize na severu Kosova in Metohije. Kosovskega premierja Albina Kurtija je celo obtožil terorizma nad Srbi. Na spletu je objavil več fotografij, ki naj bi po njegovih besedah prikazovale prostore občinske volilne komisije v Severni Mitrovici, ki so jih "uničile posebne enote" Kosova. Ter da je Kurtijev cilj z nasiljem in orožjem zavzeti štiri občine na severu države, nato pa "v njih z nezakonitimi in nelegitimnimi volitvami namestiti albanske predstavnike". Vendar pa policija ob tem državljane opozarja, naj ne nasedajo lažem predstavnikov urada za Kosovo pri srbski vladi.

V znak protesta zaradi odločitve vlade, da morajo lastniki vozil s srbskimi registrskimi oznakami na Kosovu tablice zamenjati z oznakami Kosova, so prejšnji mesec s svojih položajev odstopili srbski župani na severu Kosova, lokalni sodniki in tudi okoli 600 policistov. Kljub temu, da je Priština privolila v preložitev izvajanja odločitve za več mesecev, se srbski uradniki in policija še niso vrnili na svoje položaje.