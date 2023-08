Sever otoka Tenerife v plamenih: 'Požar je ušel izpod nadzora'

Oblasti so prebivalce iz vasi Arrate, Chivisaya, Media Montana, Ajafona in Las Lagunetas v sredo zjutraj preventivno evakuirale. Številne ceste, ki vodijo v gore na severovzhodnem delu otoka, pa so trenutno zaprte.

S požarom se bori okoli 250 gasilcev, ki jim pomaga 14 letal in helikopterjev, je dejal Clavijo in dodal, da so plameni do zdaj požgali že približno 1800 hektarjev površin. Ogenj pa se je razširil na 22 kilometrov suhega gozda in zajel tudi najvišjo goro v Španiji - Teide, ki je visoka 3718 metrov.

Do požara je prišlo potem, ko je Kanarske otoke zajel vročinski val, zaradi katerega so številna območja presušena. To pa je povečalo nevarnost požarov v naravi. Strokovnjaki medtem opozarjajo, da vročinski valovi zaradi podnebnih sprememb postajajo vse pogostejši in intenzivnejši.