Severna Koreja o pridržanem ameriškem vojaku: Razočaran je nad ameriško družbo

Ameriški vojak Travis King je 18. julija med ogledom korejske demilitarizirane cone prestopil mejo in vstopil v Severno Korejo, kjer so ga takoj prijeli in za več tednov se je za njim izgubila vsaka sled. ZDA so si v tem času prizadevale za vojakovo vrnitev, Severna Koreja pa je sedaj sporočila, da je 23-letnik med preiskavo izrazil razočaranje nad ameriško družbo in rasizmom v vojski.

icon-expand Travis King FOTO: AP "Med preiskavo je Travis King priznal, da se je odločil priti v Severno Korejo, ker je razočaran nad nečloveškim maltretiranjem in rasno diskriminacijo v ameriški vojski," je sporočila severnokorejska državna agencija. Po njihovih navedbah je King izrazil pripravljenost, da bi zatočišče sedaj poiskal prav v Severni Koreji ali kateri drugi državi in namignili, da se noče vrniti v ZDA. King je sicer prvi Američan v zadnjih petih letih, ki je bil prijet na severu korejskega polotoka. Prve izjave Kim Džong Unovega režima, ki jih ni mogoče neodvisno preveriti, služijo tudi propagandi sistema v tej državi, kjer ZDA predstavljajo kot pokvarjeno nasprotnico, ki želi napasti Severno Korejo, poroča Guradian. icon-expand Demilitarizirana cona, ki ločuje Severno in Južno Korejo. FOTO: AP Pentagon je v torek sporočil, da domnevnih Kingovih pripomb ne more preveriti. "Še naprej se osredotočamo na njegovo varno vrnitev v domovino," je dejal tiskovni predstavnik Pentagona. Medtem Severna Koreja nadaljuje s preiskavo Kinga. Za vrnitev vojaka v ZDA bodo potrebna meddržavna pogajanja in dogovori. Analitiki menijo, da bi Severna Koreja v zameno za izročitev lahko zahtevala tudi zmanjšanje ameriške vojaške dejavnosti z Južno Korejo. Peš pobegnil čez mejo King je bil nameščen v Južni Koreji, kjer je prestal krajšo zaporno kazen, zaradi uničevanja in napada na javno lastnino, julija pa bi se moral vrniti v domovino, kjer so mu sicer grozili administrativni ukrepi. Pospremili so ga do letališča v Seulu, vendar se tam ni vkrcal na let v ZDA, temveč se je udeležil turističnega ogleda strogo varovanega mejnega prehoda s Severno Korejo in nato peš prebegnil čez mejo.