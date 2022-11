Severna in Južna Koreja prvič izstrelili rakete ob obali druga druge

Severna Koreja je bila tista, ki je v sredo okoli 9. ure po lokalnem času prva izstrelila najmanj 10 balističnih raket kratkega dosega, tako v vzhodni kot v zahodni smeri svoje južne sosede. Vsaj ena od njih je prečkala severno demarkacijsko črto in pristala v vodah le 57 kilometrov od mesta Sokčo in 167 kilometrov severozahodno od otoka Ulleung, je sporočila južnokorejska vojska. Tam so se posledično sprožile sirene za zračni napad, oblasti pa so prebivalce pozvale, naj se zatečejo v podzemna zaklonišča.

Po mednarodnem pravu obmorski državi lahko pripada največ 12 navtičnih milj teritorialnega morja, severnokorejska raketa pa je padla izven te meje. Južna Koreja je ob tem sporočila, da gre za nesprejemljivo kršitev njenega ozemlja in v odgovor približno tri ure pozneje z bojnih letal izstrelila tri rakete zrak-zemlja, ki so po navedbah njihovih uradnikov pristale na istem mestu, kjer je pristala severnokorejska raketa. Pjongjang se na to potezo še ni odzval, poroča britanski BBC.