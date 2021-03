Severna Koreja Bidnove kritike označila za provokacijo

Ri je tudi dejal, da je poskusna izstrelitev raket pravica Severne Koreje do samoobrambe. "Menim, da je nova ameriška administracija očitno prvi korak storila v napačno smer," je še dejal Ri. Dodal je, da so Bidnove besede "očiten napad na pravico naše države do samoobrambe in so provokacija".

Severna Koreja je v četrtek izstrelila dve balistični raketi kratkega dosega. Biden je to obsodil kot kršitev resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov. ZDA so pod vodstvom novega predsednika ZDA v zaključni fazi pregleda svoje politike do Severne Koreje, doslej pa so po oceni poznavalcev signalizirale trdno odločenost glede denuklearizacije Korejskega polotoka, sankcij in človekovih pravic.

Profesor na univerzi Ewha v južnokorejski prestolnici Seul Leif-Eric Easley je ocenil, da so Rijeve navedbe "dejansko grožnja, da se bo Severna Koreja na prevetritev ameriške politike odzvala s še več testi". "Pjongjang izvaja premišljeno strategijo s krepitvijo vojaških zmogljivosti in povečevanjem napetosti," je dodal.

Severna Koreja je pod vodstvom sedanjega voditelja Kim Jong-una dosegla hiter napredek na področju raketnih zmogljivosti. Napetosti z ZDA so se znatno povečale, ko je leta 2017 poskusno izstrelila rakete, katerih domet je bil do celotne celinske ZDA.

V času Bidnovega predhodnika Donalda Trumpaso se vrstili tako žaljivke in grožnje z orožjem kot tudi diplomatsko "dvorjenje" in celo srečanji voditeljev Severne Koreje in ZDA, ki pa kakšnega oprijemljivega napredka v smeri denuklearizacije Korejskega polotoka nista prinesli.