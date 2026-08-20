Severna Koreja ima po oceni njene južne sosede od 80 do 120 jedrskih konic

Ahn je opozoril, da je težko podati natančno število jedrskih konic severne sosede. "Običajno ocenjujemo, da jih je od okoli 80 do 120," je dejal in dodal, da Seul še vedno nasprotuje uradnemu priznanju Severne Koreje kot države z jedrskim orožjem.
Na vprašanje, ali je Washington opustil prizadevanja za denuklearizacijo Severne Koreje, je Ahn odgovoril, da ne verjame, da je tako.
Trump omenil, da ima Severna Koreja 57 zelo zmogljivih jedrskih konic
Trump, ki je v nedeljo tik pred zdajci odredil zmanjšanje obsega skupnih vojaških vaj ZDA in Južne Koreje, pri čemer je kot razlog navedel svoj dober odnos s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom, je v sredo potrdil, da se še letos namerava srečati s Kimom. Hkrati je omenil, da ima Severna Koreja 57 zelo zmogljivih jedrskih konic.
"Do tega nikoli ne bi smelo priti," je komentiral Trump ter dodal, da se s Kimom zelo dobro razume in da ga zelo dobro pozna.
Južnokorejski predsednik Lee Jae-myung, ki si že dolgo prizadeva za močnejšo domačo obrambo, da bi država lahko zmanjšala svojo odvisnost od ZDA, je v sredo zvečer na omrežju X zagotovil, da s "predsednikom Trumpom delimo prizadevanja za ustvarjanje pogojev za dialog in vzpostavitev mirovnega režima na Korejskem polotoku, tudi če to pomeni zmanjšanje obsega skupnih vojaških vaj med Južno Korejo in ZDA", poroča AFP.
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