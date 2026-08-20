Severna Koreja ima po oceni njene južne sosede od 80 do 120 jedrskih konic

Ahn je opozoril, da je težko podati natančno število jedrskih konic severne sosede. "Običajno ocenjujemo, da jih je od okoli 80 do 120," je dejal in dodal, da Seul še vedno nasprotuje uradnemu priznanju Severne Koreje kot države z jedrskim orožjem.

Na vprašanje, ali je Washington opustil prizadevanja za denuklearizacijo Severne Koreje, je Ahn odgovoril, da ne verjame, da je tako.