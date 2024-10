Ukrajina trdi, da so vojaki iz Severne Koreje že ob njihovi meji

Po navedbah ukrajinske vojaške obveščevalne službe naj bi se skupina severnokorejskih vojakov, ki so se usposabljali na petih lokacijah na skrajnem vzhodu Rusije, sedaj nahajala na zahodu Rusije, kjer ima Ukrajina oporišče. Vzpostavili so ga po vpadu v Rusijo avgusta letos.

Rusija in Severna Koreja si delita dobrih 17 kilometrov kopenske in 22 kilometrov morske meje. Država na severnem delu Korejskega polotoka naj bi imela okoli 1,2 milijona vojakov, ki pa nimajo veliko bojnih izkušenj.

Pred dnevi so se na spletu pojavili tudi posnetki, na katerih vojaki prevzemajo vojaške uniforme in opremo.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v torek na podlagi obveščevalnih podatkov dejal, da Rusija usposablja dve vojaški enoti s po 6000 pripadniki severnokorejskih sil. Trdi tudi, da je Ukrajina severnokorejske častnike in tehnično osebje že zasledila na zasedenih ukrajinskih ozemljih.

Ta teden so tudi zaveznice v Natu potrdile, da imajo potrjene dokaze o severnokorejskih silah v Rusiji, je sporočila tiskovna predstavnica zavezništva. Da imajo zanesljive informacije, so nato ločeno sporočile še ZDA. Tudi Južna Koreja na podlagi podatkov svojih obveščevalnih služb in satelitskih posnetkov trdi, da so v Rusijo že prispeli severnokorejski vojaki.