Severna Koreja iz podmornice v morje izstrelila dve raketi

Uradna tiskovna agencija Pjongjanga KCNA je sporočila, da je vlada v nedeljo zjutraj iz podmornice 8.24 Yongung v japonsko morje izstrelila dve raketi. Kot so navedli je bilo omenjeno plovilo že uporabljeno pri izstrelitvah, in sicer je leta 2016 kot prvo izstrelila severnokorejsko balistično raketo, piše CNN .

KCNA je trdila, da so izstrelki leteli več kot eno uro, potovali približno 1500 kilometrov na uro in izvajali vzorce v obliki osmice, preden so "natančno" zadeli tarčo. Centralna vojaška komisija severnokorejske Delavske stranke pa je bila z izstrelitvijo "zadovoljna", še poroča državna agencija.

Raketi 'napovedujeta' združene vojaške vaje ZDA in Južne Koreje

'Podvodni izstrelitvi' Severne Koreje pa 'napovedujeta' začetek največji združenih vojaških vaj ZDA in Južne Koreje. Kot so namreč poročali državni mediji, je severnokorejska vlada ob dogodku tudi dejala, da vaj ne odobrava ter da bo proti njih sprejela "najostrejše protiuktrepe". Nato je KCNA še enkrat ponovila, da se bo "Severna Koreja najmočneje borila proti najbolj zlobnim zarotam ZDA in njihovih privržencev". Slabih 24 ur za izstrelitvijo je namreč napovedan tudi začetek teh vaj.