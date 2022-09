Severna Koreja izstrelila še dve balistični raketi

Severna Koreja je izstrelila dve balistični raketi kratkega dosega, so sporočili iz južnokorejske vojske in dodali, da je to že tretja severnokorejska izstrelitev v manj kot tednu dni. Potrdila jo je tudi japonska obalna straža.

Izstrelek naj bi "očitno padel izven izključne ekonomske cone Japonske", je poročala japonska javna radiotelevizija NHK, ki se je ob tem sklicevala na neimenovane vire pri japonskem obrambnem ministrstvu.

Pred tem je Harrisova obiskala močno utrjeno mejo med Severno in Južno Korejo oz. tamkajšnje demilitarizirano območje (DMZ), kjer je imela tudi govor, v katerem je poudarila zavezanost ZDA obrambi Južne Koreje. Seul in Washington si želita "popolne denuklearizacije Korejskega polotoka", medtem pa sta "pripravljena na vse nepredvidene dogodke", je dejala podpredsednica ZDA.

ZN, ZDA in Južna Koreja sicer že več mesecev opozarjajo, da se Pjongjang pripravlja na nov jedrski poskus, do katerega bi po navedbah južnokorejskih obveščevalcev prišlo že prihodnji mesec. Letos so namreč s pomočjo satelitskih posnetkov opazili, da na podzemnem testnem objektu Punggye-ri na severu države potekajo gradbena dela, na kar je pred tem že opozorila Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA).

Pogovori med ZDA in Severno Korejo so zastali po propadlem drugem vrhu takratnega predsednika ZDA Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Jong-una v vietnamski prestolnici Hanoi februarja 2019. Kim je administracijo aktualnega predsednika ZDA Joeja Bidna že lani obtožil sovražne politike do Severne Koreje.