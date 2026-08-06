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Severna Koreja izstrelila balistično raketo proti Japonski

Wonsan, 06. 08. 2026 13.51 pred 4 dnevi 2 min branja 7

Avtor:
STA L.M.
Izstrelitev balisitčne rakete proti Japonski

Severna Koreja je danes proti Japonskemu morju izstrelila najmanj eno balistično raketo, je sporočila južnokorejska vojska. Pjongjang jo je izstrelil dan po tem, ko je kritiziral japonsko krepitev vojaškega pristopa v Tihem oceanu.

Poveljstvo južnokorejske vojske je sporočilo, da so zaznali, da je Severna Koreja z območja pristaniškega mesta Wonsan danes izstrelila balistično raketo kratkega dosega. Japonsko morje je obrobno morje zahodnega Tihega oceana, ki ga obkrožajo Japonska, obe Koreji in Rusija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izstrelitev domnevne balistične rakete iz Severne Koreje je na omrežju X potrdilo tudi japonsko obrambno ministrstvo. Kmalu zatem so dodali, da izstrelek "na območja okoli Japonske" ni imel vpliva.

V Seulu so dodali, da so okrepili nadzor in da ostajajo pripravljeni na morebitne nove izstrelitve, medtem ko vse informacije delijo z zaveznicama na področju varnosti – ZDA in Japonsko.

Pjongjang je raketo izstrelil, potem ko se je kritično odzval na opozorilo japonskega obrambnega ministra Shinjira Koizumija. Slednji je v torek dejal, da Japonska mora nujno okrepiti svojo vojsko in vojaško industrijo. To je izjavil na podlagi ocene vlade, da Kitajska, Rusija in Severna Koreja predstavljajo naraščajočo grožnjo državi.

Kim Jong Un
Kim Jong Un
FOTO: AP

Kim Yo Jong, vplivna sestra severnokorejskega voditelja Kim Jong Una, je v sredo dejala, da bo "vodstvo v Pjongjangu pripravilo dodatne vojaške možnosti, ki so očitno posledica sprememb na Japonskem". V Tokiu njene izjave niso neposredno komentirali, so pa z obrambnega ministrstva sporočili, da obrambne zmogljivosti države ostajajo minimalne in da njihov namen ni ogrožati drugih držav.

"Naša obramba ni namenjena vodenju vojn, temveč preprečevanju novih vojn, strogo je omejena na samoobrambo ter v okviru naše pacifistične ustave in mednarodnega prava," so izpostavili.

Potem ko je Tokio občutno povečal obrambni proračun in okrepil varnostno sodelovanje v Aziji, je sicer Kitajska, glavna zaveznica Severne Koreje, nedavno že izrazila zaskrbljenost zaradi njegovega "novega militarizma".

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KOMENTARJI7

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ENDI
07. 08. 2026 09.56
Bravo Kim! Imaš orožje ki ti zagotavlja mir.
Odgovori
0 0
RDPESA
06. 08. 2026 19.51
Ne razumem.. S. Koreja živi v osami.. Nobenemu nočejo nič. Želijo si, da se jih pusti na miru, pa se vsi vtikajo vanjo..
Odgovori
+1
3 2
Razumnež
06. 08. 2026 21.37
In kdo se rine vanjo in kam ona meče bombe?
Odgovori
+2
2 0
Ki zombi
06. 08. 2026 19.47
Sami se oborožujejo na polno, praktično dajo vse za vojsko, ni jim pa všeč, če se je začela tudi Japonska. In zato so izstrelili raketo . Ojoj.
Odgovori
+1
2 1
periot22
06. 08. 2026 19.32
A to so Ameriski trači?
Odgovori
-2
0 2
devote
06. 08. 2026 18.59
Japonska je pod usa in sionisti samo zato da preprecuje oz kontrolira izhod kitajske v ocean. Kitajska ima sicer zelo dolgo obalo a je vsepovsod blokirana z nekim otocjem.. samo spomnite se zakaj je nastalSingapur.. kontrola malajskih vrat.
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-1
0 1
patogen
06. 08. 2026 15.52
Ko se bo Japonska prebudila, ne bo dobro za Kima.
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+2
3 1
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