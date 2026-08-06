Severna Koreja izstrelila balistično raketo proti Japonski

Poveljstvo južnokorejske vojske je sporočilo, da so zaznali, da je Severna Koreja z območja pristaniškega mesta Wonsan danes izstrelila balistično raketo kratkega dosega. Japonsko morje je obrobno morje zahodnega Tihega oceana, ki ga obkrožajo Japonska, obe Koreji in Rusija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izstrelitev domnevne balistične rakete iz Severne Koreje je na omrežju X potrdilo tudi japonsko obrambno ministrstvo. Kmalu zatem so dodali, da izstrelek "na območja okoli Japonske" ni imel vpliva.

V Seulu so dodali, da so okrepili nadzor in da ostajajo pripravljeni na morebitne nove izstrelitve, medtem ko vse informacije delijo z zaveznicama na področju varnosti – ZDA in Japonsko.

Pjongjang je raketo izstrelil, potem ko se je kritično odzval na opozorilo japonskega obrambnega ministra Shinjira Koizumija. Slednji je v torek dejal, da Japonska mora nujno okrepiti svojo vojsko in vojaško industrijo. To je izjavil na podlagi ocene vlade, da Kitajska, Rusija in Severna Koreja predstavljajo naraščajočo grožnjo državi.