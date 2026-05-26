Severna Koreja izstrelila balistično raketo

Južnokorejska vojska, ki ima tesno zavezništvo z ZDA, ohranja pripravljenost za odziv na morebitne severnokorejske provokacije, so sporočili iz združenega poveljstva. Okrepili so tudi nadzorne zmogljivosti, poroča AP. Severna Koreja postaja namreč vse bolj drzna, voditelj Kim Džong Un pa se je od propada jedrskih pogajanj z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom leta 2019 osredotočil predvsem na širitev jedrskega in raketnega arzenala.

Trump je sicer že večkrat izrazil željo po ponovnih pogovorih s Kimom, vendar Pjongjang za zdaj vse tovrstne namige ignorira. Od Washingtona pa zahtevajo opustitev pogoja denuklearizacije kot predpogoja za pogovore. Poleg tega je Kim zavzel še bolj ostro držo do Južne Koreje, ki jo označuje za trajnega in najostrejšega sovražnika, sprejel je tudi vse možne ukrepe za prekinitev vseh odnosov s svojo sosedo. Toda tudi Južna Koreja ne počiva. Na seji vlade je predsednik Lee Jae Myung pozval h krepitvi vojaških zmogljivosti, poudaril pomen umetne inteligence in zmogljivosti dronov ter morebitno pridobitev jedrske podmornice. Lee, sicer liberalni politik, ki zagovarja izboljšanje odnosov s svojo sosedo, se ni posebej pretirano odzval na severnokorejske grožnje.