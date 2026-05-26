Tujina

Severna Koreja izstrelila balistično raketo

Pjongjang, 26. 05. 2026 09.19 pred 8 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.V.
Izstrelitev rakete

Severna Koreja znova razkazuje svoje vojaške zmogljivosti. Proti morju so namreč izstrelili balistično raketo kratkega dosega in druge izstrelke. Raketa je po navedbah združenega poveljstva južnokorejskih oboroženih sil preletela približno 80 kilometrov.

Južnokorejska vojska, ki ima tesno zavezništvo z ZDA, ohranja pripravljenost za odziv na morebitne severnokorejske provokacije, so sporočili iz združenega poveljstva. Okrepili so tudi nadzorne zmogljivosti, poroča AP.

Severna Koreja postaja namreč vse bolj drzna, voditelj Kim Džong Un pa se je od propada jedrskih pogajanj z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom leta 2019 osredotočil predvsem na širitev jedrskega in raketnega arzenala.

Trump je sicer že večkrat izrazil željo po ponovnih pogovorih s Kimom, vendar Pjongjang za zdaj vse tovrstne namige ignorira. Od Washingtona pa zahtevajo opustitev pogoja denuklearizacije kot predpogoja za pogovore.

Poleg tega je Kim zavzel še bolj ostro držo do Južne Koreje, ki jo označuje za trajnega in najostrejšega sovražnika, sprejel je tudi vse možne ukrepe za prekinitev vseh odnosov s svojo sosedo.

Toda tudi Južna Koreja ne počiva. Na seji vlade je predsednik Lee Jae Myung pozval h krepitvi vojaških zmogljivosti, poudaril pomen umetne inteligence in zmogljivosti dronov ter morebitno pridobitev jedrske podmornice. Lee, sicer liberalni politik, ki zagovarja izboljšanje odnosov s svojo sosedo, se ni posebej pretirano odzval na severnokorejske grožnje.

Preberi še 'Zelo resno povečanje' zmogljivosti za proizvodnjo jedrskega orožja

Poudaril je le, da mora Južna Koreja pokazati "odločnost, da sama prevzame odgovornost za svojo varnost in jo tudi zaščiti", ter dodal, da bi tak pristop okrepil tudi zavezništvo z ZDA.

severna koreja kim džong un balistična raketa

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

wsharky
26. 05. 2026 10.00
a je Slovenski zet že poslal letalonosilke tja dol
