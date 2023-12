Severna Koreja izstrelila dve balistični raketi, obe padli v morje

Japonski premier Fumio Kishida je obe izstrelitvi označil za "grožnjo miru in stabilnosti", prav tako ju je hitro obsodil ameriški State Department. "Ti izstrelitvi, tako kot druge izstrelitve balističnih raket, ki jih je Pjongjang izvedel letos, kršita številne resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov," so zapisali v izjavi.

Izstrelitve sicer sledijo novemu obdobju besednega obračunavanja in medsebojnega obtoževanja med Severno Korejo ter ZDA in njihovimi zaveznicami.

Predstavniki ZDA in Južne Koreje so imeli konec tedna v Washingtonu drugo zasedanje posvetovalne skupine, na katerem so govorili o odvračanju potencialnega jedrskega napada iz Severne Koreje in ponovili, da bi to pomenilo konec sedanjega režima v Pjongjangu.