Severna Koreja izstrelila dve balistični raketi, bodo Rusiji pomagali z orožjem?

"Pogajanja o poslih z orožjem med Rusijo in Severno Korejo aktivno napredujejo," je dejal tiskovni predstavnik ameriškega Sveta za nacionalno varnost John Kirby in dodal, da je v ospredju pogovorov predvsem dodatno artilerijsko strelivo za ruske oborožene sile. Ob tem v ZDA opozarjajo, da bi takšni posli pomenili resno kršitev resolucij Varnostnega sveta ZN, ki prepovedujejo trgovanje z orožjem s Severno Korejo.

Iz Washingtona so danes prišla tudi svarila, da se Rusija "na skrivaj in vse bolj aktivno" pogaja s Severno Korejo, da bi pridobila strelivo in dodatne zaloge orožja za vojno v Ukrajini.

Izstrelitev severnokorejskih balističnih raket je sledila rednim skupnim vojaškim vajam, ki sta jih v okolici Korejskega polotoka izvajali vojski Južne Koreje in ZDA. Ob tem so oborožene sile ZDA, Južne Koreje in Japonske v torek izvedle tristransko vajo pomorske protiraketne obrambe, kar je ujezilo oblasti v Severni Koreji.

"Naša vojska ob krepitvi nadzora in pozornosti pred morebitnimi dodatnimi provokacijami ohranja polno pripravljenost v tesnem sodelovanju z ZDA," so ob tem sporočile južnokorejske oborožene sile.

Poleg tega sta si ruski predsednik Vladimir Putin in severnokorejski voditelj Kim Džong Un izmenjala pisma, v katerih sta se "zavezala k okrepitvi dvostranskega sodelovanja", je sporočil Kirby. Kot je nadaljeval, so še vedno zaskrbljeni zaradi Severne Koreje, ki vedno bolj aktivno razmišlja o zagotavljanju vojaške podpore ruskim vojaškim silam.

"V okviru teh potencialnih poslov bi Rusija od Severne Koreje prejela velike količine in več vrst streliva, ki ga namerava uporabiti v Ukrajini. Ti potencialni posli bi lahko vključevali tudi zagotavljanje surovin, ki bi pomagale ruski obrambni industriji," je dejal Kirby in obljubil, da bodo ZDA neposredno ukrepale in sankcionirale vse subjekte, vpletene v potencialni posel, ter pozval Pjongjang, naj preneha s pogajanji.

Kirby je opozoril, da so poskusi Rusije, da bi pridobila orožje iz krajev, kot sta Iran in Severna Koreja, jasen znak, da je Moskva v stiski. "Na to lahko gledamo samo kot na obup in šibkost," je poudaril.