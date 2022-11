Severna Koreja izstrelila medcelinsko balistično raketo, ki je končala v morju

Ker bi raketa lahko dosegla Japonsko, so tamkajšnje oblasti prebivalce treh prefektur na severu države pozvale, naj se umaknejo na varno. Oblasti v Tokiu so sprva sporočile, da je raketa preletela ozemlje Japonske, vendar so kasneje to zanikale. " Ugotovljeno je bilo, da bi raketa lahko preletela japonski arhipelag, zato je bil izdan alarm, " je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal obrambni minister Yasukazu Hamada. Po njegovih besedah raketa " ni prečkala japonskega otočja, pač pa je izginila nad Japonskim morjem".

Šlo naj bi za odgovor na skupne vojaške vaje Južne Koreje in ZDA, ki jih državi izvajata ta teden in jih je Pjongjang ostro kritiziral kot "agresivne in provokativne". Ameriško zunanje ministrstvo je izstrelitev obsodilo in opozorilo, da "dokazuje grožnjo, ki jo nezakoniti programi orožja za množično uničevanje in balističnih raket (Severne Koreje) predstavljajo za njene sosede, regijo, mednarodni mir in varnost ter svetovni program neširjenja orožja." "Združene države Amerike obsojajo izstrelitev medcelinske balistične rakete", je dejal tiskovni predstavnik State Departmenta Ned Price in dodal, da "naše zaveze obrambi Republike Koreje in Japonske ostajajo železne".

Zgodilo se je tudi le mesec dni po tem, ko je Severna Koreja izstrelila balistično raketo nad Japonsko – prvič v petih letih.