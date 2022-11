Severna Koreja izstrelila nove rakete, nad Južno Korejo prelet ameriškega B-1B

Pjongjang je v jutranjih urah proti morju izstrelil štiri balistične rakete kratkega dosega, je sporočila južnokorejska vojska. Do novih izstrelitev je prišlo po tem, ko je Seul napovedal, da bo v sklopu skupnih vaj ameriški nadzvočni bombnik B-1B poletel nad Južno Korejo. To je prvič po letu 2017, da so B-1B namenili za skupne vojaške vaje med državama.

Severna Koreja je zjutraj nadaljevala z izstreljevanjem raket. Tokrat so v zahodno morje poletele štiri balistične rakete kratkega dosega. Washington, Seul in Tokio so dejanja Severne Koreje odločno obsodili, njeno delovanje pa je sprožilo tudi špekulacije, da bi se država morda prvič po letu 2017 lahko pripravljala na nadaljevanje jedrskih poskusov. Nove izstrelitve sicer prihajajo prav v času, ko Združene države in Južna Koreja zaključujejo svojo šestdnevno vajo Vigilant Storm. Ta se je začela 31. oktobra, v njej pa je sodelovalo okoli 240 bojnih letal in dva ameriška strateška bombnika B-1B, so po poročanju Reutersa sporočili iz poveljstva južnokorejskega združenega štaba.

Skupne vojaške vaje ZDA in Južne Koreje FOTO: AP

V okviru vaj so napovedali tudi, da bo nad Južno Korejo poletel nadzvočni bombnik B-1B. Ta letala so se v tej regiji nazadnje pojavila leta 2017, ko so ob seriji demonstracij orožja iz Severne Koreje prav tako naraščale napetosti. Pjongjang je sicer v petek zahteval, da ZDA in Južna Koreja ustavijo provokativne zračne vaje. Južna Koreja je sporočila, da je v petek v odgovor na 180 severnokorejskih vojaških poletov v bližini skupne meje med državama dvignila bojna letala. V sredo je Severna Koreja izstrelila rekordnih 23 raket v enem dnevu, pri čemer je ena tudi prvič pristala ob obali Južne Koreje. V zadnjih letih sta sicer ZDA in Južna Koreja prekinili skupne vaje, vključno s takšnimi prelet, saj je nekdanji ameriški predsednik Donald Trump iskal drugačen pristop do režima v Pjongjangu. Severna Koreja B-1B opisuje z besedami jedrski strateški bombnik, vendar pa so ta letala sredi 90. let prešla na konvencionalno oborožitev.