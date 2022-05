Severna Koreja izstrelila novo balistično raketo

Kot je znano, je konec marca Severna Koreja izstrelila prvo medcelinsko balistično raketo po letu 2017. Zaradi preteklosti tovrstnih testnih izstrelitev raket, ki bi lahko nosile jedrske konice, je Severna Koreja tudi pod sankcijami Združenih narodov. Pod mednarodnimi sankcijami je sicer že od leta 2006, ko je državo še vodil Kimov oče Kim Džong-il. Je pa mednarodno izolirana država leta 2018 v času pogajanj med Kimom in bivšim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom uvedla začasen moratorij na testiranje balističnih raket. Lansko leto sta Rusija in Kitajska zato predlagali odpravo sankcij, ki Severni Koreji preprečujejo izvoz morske hrane in tekstila ter omejujejo uvoz rafiniranih naftnih derivatov. Sankcije njenim državljanom prav tako prepovedujejo delo v tujini in pošiljanje zaslužka v domovino.